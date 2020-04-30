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Супермама 16 випуск: дивитись онлайн, як учасниці перевіряли маму трійні
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Реаліті-шоу Супермама на каналі СТБ показує справжнє життя українських матерів. Головні героїні 16 випуску вирушають додому до чергової мами, щоб влаштувати їй перевірку. Дивіться онлайн новий 16 випуск!
У психологічному сімейному реаліті чотири мами щотижня змагаються за звання "Супермама". Учасниці знайомлять з дітьми своїх конкуренток, аналізують їх стиль виховання, оцінюють загальний клімат в родині, самореалізацію мами та інші моменти.
На додачу, психолог та ведучий Дмитро Карпачов коментує вчинки мам, дає практичні поради з виховання дітей, а також винагороджує своїми балами одну з них. Та, хто в кінці тижня набирає найбільшу кількість балів, отримує звання "Супермама".
16 випуск: Сім'я мами Ані
Тиждень добігає кінця, а це означає: у проєкті Супермама за омріяний титул боролася остання учасниця – мама трійні Анна. На першому знайомстві вона здивувала конкуренток своїм ставленням до донечок. Мовляв, троє дітей – це не така трагедія, як мами звикли про це говорити. Ба більше, Аня переконує: у неї вистачає часу на себе та самореалізацію. Але чи так це насправді, адже на знайомстві Анна розповіла, що її діти заразилися педикульозом, а під час вечері вона перерахувала види алкоголю, які пробували її п'ятирічні доньки.
Супермама 1 сезон 16 випуск: дивитись онлайн 30-04-2020
Блогерка та дизайнерка Аня розповіла, що вони з чоловіком планували дитину, але тільки одну. На УЗД подружжя було шоковане, коли почуло три серцебиття. Лікарі твердо наполягали позбутися одного плоду, адже жінці при рості півтора метра та вазі 49 кілограмів вагітність загрожувала життю.
Перед Анею закривали двері гінекології, ніхто з акушерів не хотів брати на себе таку відповідальність. Дійшло до того, що майбутню маму почали переконувати: вона не зможе виносити здорових дітей. Але Анна не слухала нікого та наважилася на пологи. Її доньки народилися недоношеними, але жінка змогла забезпечити їм належний догляд та виростити цілком здоровими та щасливими.
У 16 випуску делегація мам була розчулена милими та товариськими донечками Ані. Як тільки дівчатка побачили Катю, Марину й Олю, то відразу побігли до них обніматися. Однак радість тривала недовго… Суперниці були вражені умовами, у яких живе сім'я: п'ятеро людей тісняться в малесенькій однокімнатній квартирі. Це ще нічого, якби доньки Анни не зробили в ній армагедон: розмалювали стіни, меблі та підлогу.
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