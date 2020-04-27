На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Акушерка 9, 10 серія: дивитись онлайн український серіал на СТБ
-
- 172
Український серіал "Акушерка" стартував на каналі СТБ. Нові 9 і 10 серія розповідають лікарку, яка працює у пологовому будинку, і яку звинуватили у вбивстві, яке вона не скоювала. Дивіться онлайн свіжі епізоди!
Серіал "Акушерка" – це гостросюжетна медична мелодрама. У центрі сюжету – головна героїня Тетяна Скворцова, перед якою постають труднощі: і професійні, і особисті.
Тетяна працює головною лікаркою у пологовому будинку. Робота забирає багато часу, тому дім перетворюється лише на місце, де можна перепочити між робочими змінами. Життя кидає несправедливий виклик, проте Тетяна хоче налагодити не тільки робочі моменти, а й сімейні труднощі.
9 серія. У Тетяни починається вільне життя
Тетяну Скворцову нарешті виправдовують – жінку визнали невинною у смерті Ірини Нікіфорової. І тепер на Тетяну на роботі чекають нові пацієнти і… нові проблеми.
Дивитись онлайн серіал Акушерка 9 серія від 27-04-2020
У Тоні та Павлини починаються конфлікти: тітка незадоволена тим, як дівчина справляється з материнськими обов'язками. Але Тоня не хоче чути поради від набридливої родички.
Ігор приходить до Алли поділитися радісною новиною – його книгу нарешті опублікували! Але коханка повідомляє, що знає у кого Ігор вкрав твір. Невже Скворцов не саме написав свій роман?
10 серія. Алла боїться втратити дитину
Дмитро все ще намагається розібратися зі своїм минулим. Чоловік хоче захистити колишню дружину Ольгу від свого молодшого брата, який б'є дівчину.
Дивитись онлайн серіал Акушерка 10 серія від 27-04-2020
Але Ольга розуміє цей вчинок інакше і переїжджає жити до будинку Дмитра. І вона явно налаштована повернути собі колишнього чоловіка.
Дивіться також: Серіал Доктор Віра 1 сезон: дивитися онлайн всі серії 2020
- 27 квітня
-
21:49Потужну Nissan Ariya показали на перших фото
-
21:22Ці речі знадобляться кожному влітку 2020
-
21:10Онлайн уроки запускають для учнів 1-4 класів: розклад, коли і де дивитись
-
21:0028 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Супермама 13 випуск: дивитись онлайн, хто змагається цього тижня
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:44Метро на карантині: на відео показали київський метрополітен без людей
-
20:33Серіали про музичну індустрію, які перевернуть ваш світ
-
20:17Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на травневі свята: графік роботи
-
20:08Спокуслива Емілі Ратажковскі засвітила пишні груди
-
20:00Акушерка 9, 10 серія: дивитись онлайн український серіал на СТБ
-
19:50Чому не можна їсти гарячий хліб
-
19:45Простий трюк, як швидко схуднути: кумедне відео
-
19:25Apple знайшла спосіб зробити майбутні MacBook дешевшими
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:11Забудьте про них: які продукти зовсім не підходять для сніданку
-
18:58Від пацанки до панянки 4 сезон 11 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
18:45Меган Маркл і принц Гаррі відкриють для світу королівські таємниці
-
18:38Україна може вийти з карантину швидше, аніж планувалось: заява прем'єра
-
18:24Хто першим почав сортувати сміття: шокуюче відкриття учених
-
18:15Вчені зробили неймовірне відкриття про вірус герпесу
-
18:00Гороскоп на 28 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:54Голкіпер Динамо Бойко показав спекотне фото своєї дружини
-
17:50Вірші до Дня матері 2020: найкращі привітання у віршах для мами
-
17:23Три необхідних правила чоловічої гігієни
- 27 квітня
-
20:33Серіали про музичну індустрію, які перевернуть ваш світ
-
18:38Україна може вийти з карантину швидше, аніж планувалось: заява прем'єра
-
16:30Коли в Україні відновлять рух поїздів, автобусів та авіа: відповідь міністра
-
13:55Чи пов'язані 5G та коронавірус: відповідь експертів
-
11:02Тіна Кароль і Dan Balan представили спільну пісню у фіналі Голосу: романтичне відео
-
09:03Роман Сасанчин – переможець шоу Голос країни 2020: біографія і найкращі виступи
-
07:15Погода в Україні 27 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 26 квітня
-
20:52Після карантину влада Сицилії оплатить туристам половину вартості квитків
-
18:50Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
-
16:35Чорнобильська катастрофа: фото і міфи про зону відчуження
-
13:20Найпопулярніші пісні тижня: плейлист нової музики для крутого настрою
-
11:00Фільми і серіали про Чорнобиль, які показують правду про аварію на ЧАЕС
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 26 квітня
-
08:31Названий найбільш шкідливий сніданок: усі ним грішать
- 25 квітня
-
21:22Така сексуальна: гаряча дружина Ступки оголилась на камеру (18+)
-
19:22Психологи розповіли, про що чоловіки та жінки шкодують після сексу
-
15:21Як змінилися актори фільму Пірати Карибського моря
-
13:30Як Україна буде виходити з карантину: офіційний план уряду
-
11:45Ці антистрес-продукти вбережуть ваші нерви на карантині
-
08:14Це потужне авто визнали найбільш продаваним спорткаром у світі
- 24 квітня
-
21:54Найкращі та найгірші секс-пози для партнерів з різними типами фігур
-
19:06Тренування вдома за 10 хвилин: комплекс ефективних вправ у відео
-
16:00Чоткий Паца випустив кумедну пародію про карантин: зацініть відео
-
14:00ТЕСТ: Доповни українські прислів'я про весну правильними словами
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 24 квітня