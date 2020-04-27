Акушерка 9, 10 серія: дивитись онлайн український серіал на СТБ

Український серіал "Акушерка" стартував на каналі СТБ. Нові 9 і 10 серія розповідають лікарку, яка працює у пологовому будинку, і яку звинуватили у вбивстві, яке вона не скоювала. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Серіал "Акушерка" – це гостросюжетна медична мелодрама. У центрі сюжету – головна героїня Тетяна Скворцова, перед якою постають труднощі: і професійні, і особисті.

Попередні 7 і 8 серії

Тетяна працює головною лікаркою у пологовому будинку. Робота забирає багато часу, тому дім перетворюється лише на місце, де можна перепочити між робочими змінами. Життя кидає несправедливий виклик, проте Тетяна хоче налагодити не тільки робочі моменти, а й сімейні труднощі.

9 серія. У Тетяни починається вільне життя

Тетяну Скворцову нарешті виправдовують – жінку визнали невинною у смерті Ірини Нікіфорової. І тепер на Тетяну на роботі чекають нові пацієнти і… нові проблеми.

Дивитись онлайн серіал Акушерка 9 серія від 27-04-2020

У Тоні та Павлини починаються конфлікти: тітка незадоволена тим, як дівчина справляється з материнськими обов'язками. Але Тоня не хоче чути поради від набридливої родички.

Ігор приходить до Алли поділитися радісною новиною – його книгу нарешті опублікували! Але коханка повідомляє, що знає у кого Ігор вкрав твір. Невже Скворцов не саме написав свій роман?

10 серія. Алла боїться втратити дитину

Дмитро все ще намагається розібратися зі своїм минулим. Чоловік хоче захистити колишню дружину Ольгу від свого молодшого брата, який б'є дівчину.

Дивитись онлайн серіал Акушерка 10 серія від 27-04-2020

Але Ольга розуміє цей вчинок інакше і переїжджає жити до будинку Дмитра. І вона явно налаштована повернути собі колишнього чоловіка.

Алла вирушає на своє перше УЗД, адже вона вагітна від Нікіфорова. Однак на прийомі Аллі повідомляють, що з дитиною щось не так. У жінки загроза викидня… Невже Аллі так і не вдасться стати матір'ю?

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