Супермама 15 випуск: дивитись онлайн, як учасниці відреагували на сюрприз

Реаліті-шоу Супермама на каналі СТБ показує справжнє життя українських матерів. Головні героїні 15 випуску вирушають додому до чергової мами, щоб влаштувати їй перевірку. Дивіться онлайн та дізнайтеся, хто серед учасниць боротиметься за звання супермама.

У психологічному сімейному реаліті чотири мами щотижня змагаються за звання "супермама". Учасниці знайомлять з дітьми своїх конкуренток, аналізують їх стиль виховання, оцінюють загальний клімат в родині, самореалізацію мами та інші моменти.

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На додачу, психолог та ведучий Дмитро Карпачов коментує вчинки мам, дає практичні поради з виховання дітей, а також винагороджує своїми балами одну з них. Та, хто в кінці тижня набирає найбільшу кількість балів, отримує звання "Супермама".

15 випуск: Мама-фітоняшка Марина не соромиться танцювати перед сином

У 15 випуску глядачі познайомляться з Мариною. Вона працює перекладачем, знає англійську, займається спортом, веде здоровий спосіб життя та думаю, що її дитина ідеальна. У мами-фітоняшки є син Артур, якому 6 років. Він сам готує, ходить за продуктами в магазин та читає англійською. Марина впевнена: надмірна опіка шкодить дітям. Потрібно з ранніх років готувати їх до дорослого життя.

Супермама 1 сезон 15 випуск: дивитись онлайн 29-04-2020

У 15 випуску Марина влаштує суперницям сюрприз – учасниці не застануть її вдома. А її син Артур виявиться занадто самостійним для свого віку.

Марина не скасувала похід в салон краси та тренування заради гостей. Замість неї жінок зустрів її 6-річний син Артур: запропонував гостям роззутися і пішов на кухню готувати обід. Артур розповість гостям, що він часто залишається один на весь день. Поки мама працює і тренується, хлопчик розважає себе сам. Він вміє готувати, прибирає за собою і може сходити в найближчий магазин. Мама залишає йому достатньо грошей. Артур спокійно носить гаманець в руці, навіть не підозрюючи, що так він може стати приманкою для злодіїв і наркоманів!

Раніше Марина хвалилася тим, що дотримується здорового способу життя. Вона щодня тренується. І її сім'я харчується тільки свіжими та правильними продуктами. Що ж виявлять суперниці в холодильнику мами-фітоняшки? Чи знайдуть вони там овочі, фрукти та коробочки з корисною їжею?

Замість того, щоб приїхати додому до гостей, Марина запросила їх у свою фітнес-студію. Мама-фітоняшка продемонструє навички pole dance, чим викличе неоднозначну реакцію в інших учасниць і Дмитра Карпачова. Що обурить їх найбільше?

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