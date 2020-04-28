Супермама 14 випуск: дивитись онлайн, що найбільше вразило учасниць

Реаліті-шоу Супермама на каналі СТБ показує справжнє життя українських матерів. Головні героїні 14 випуску вже знайомі, тож вирушають додому до нової мами. Дивіться онлайн та дізнайтеся, хто серед учасниць найстаранніше боротиметься за звання супермама.

У психологічному сімейному реаліті чотири мами щотижня змагаються за звання "супермама". Учасниці знайомлять з дітьми своїх конкуренток, аналізують їх стиль виховання, оцінюють загальний клімат в родині, самореалізацію мами та інші моменти.

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На додачу, психолог та ведучий Дмитро Карпачов коментує вчинки мам, дає практичні поради з виховання дітей, а також винагороджує своїми балами одну з них. Та, хто в кінці тижня набирає найбільшу кількість балів, отримує звання "Супермама".

14 випуск: Мама на релаксі Оля "не париться" щодо сімейного затишку

У 14 випуску глядачі познайомляться з цікавою та вільною матусею. Толерантність, гармонія та свобода вибору – цінності сім’ї Ольги. Вона 34-річна free-матуся та дружини айтішника. Ольга не бере близько до серця життєві проблеми та не заганяє себе в межі, які для суспільства є нормою. У неї є двоє дітей: 7-річний Семен та 5- річна Даринка.

Подружжя виховує дітей гармонійними та щасливими людьми зі здоровою психікою. Ольга позитивно ставиться до європейської системи виховання дітей, а тому дозволяє дочці та сину все, що вони хочуть. Звісно крім того, що може нести реальну загрозу для їхнього життя чи здоров'я. Проте чи вдалося Олі адаптувати закордонні методики виховання до власного життя?

Супермама 1 сезон 14 випуск: дивитись онлайн 28-04-2020

У 13 випуску учасниці стикнуться з негостинністю, невихованістю... Або ж це право бути справжніми? Марина, Катя та Аня шоковані тим, як їх зустріли Ольга та її діти. Жінка розгулювала квартирою із келихом ігристого та навіть не запропонувала суперницям трохи випити для настрою.

Семен і Даринка не звертали уваги на незнайомок і продовжували займатися своїми справами. Ведучий Дмитро Карпачов, як не дивно, гідно оцінив те, що Оля не змушує дітей грати на публіку та залишає їм право вибору. Та здається, суперниці не зрозуміли цього... У 14 випуску глядачі отримають відповіді на такі питання: Як Оля пояснює гори бруду у квартирі? Чому допит Марини збентежив Семена? Що вразило конкуренток у сексуальному вихованні дітей?

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