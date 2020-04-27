Супермама 13 випуск: дивитись онлайн, хто змагається цього тижня

Реаліті-шоу Супермама на каналі СТБ показує справжнє життя українських матерів. Головні героїні 13 випуску знайомляться між собою та розпочинають новий тиждень. Дивіться онлайн та дізнайтеся, хто серед учасниць боротиметься за звання супермама.

У психологічному сімейному реаліті чотири мами щотижня змагаються за звання "супермама". Учасниці знайомлять з дітьми своїх конкуренток, аналізують їх стиль виховання, оцінюють загальний клімат в родині, самореалізацію мами та інші моменти.

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На додачу, психолог та ведучий Дмитро Карпачов коментує вчинки мам, дає практичні поради з виховання дітей, а також винагороджує своїми балами одну з них. Та, хто в кінці тижня набирає найбільшу кількість балів, отримує звання "Супермама".

13 випуск: У творчої мами Каті діти відстають у розвитку

Новий тиждень і ще одна четвірка жінок, кожна з яких хоче стати найкращою мамою. Серед учасниць творча мама Катя, мама-фітоняшка Марина, розслаблена мама Оля та мама трійнят Аня.

У 13 випуску матері спершу поїдуть в гості до Каті. Їй 36 років і вона професійна скрипалька. Катя поєднує концерти та виховання трьох дітей. У неї є син, якому 8 років, та дві доньки-близнючки, яким 3 роки.

Супермама 1 сезон 13 випуск: дивитись онлайн 27-04-2020

У 13 випуску учасниці проєкту влаштують Каті перевірку. Марина заздалегідь придумала провокацію: вона подарує близнятам різні іграшки, щоб подивитися, як вони на це відреагують. Чи зможе Катя вирішити конфлікт між дітьми?

Мами швидко прийдуть до висновку, що доньки скрипальки відстають у розвитку. Їм вже 3 роки, а вони досі не говорять повні слова. Найактивніше інспекцією буде займатися любителька спорту Марина: вона проведе дітям тест на розвиток і перевірить вміст холодильника Каті. Що вона виявить?

Катя звикла виступати на сцені. Красиві наряди та фотосесії раніше були постійно присутні в її житті. Після народження дітей справи чоловіка пішли в гору, а Катя зі скрипальки стала домогосподаркою. Тепер вона не може стільки часу приділяти концертам, як раніше. Як змінилися її стосунки з чоловіком після цього? Учасниці розпитають чоловіка про все, зокрема інтимні подробиці! Що порадить Каті Дмитро Карпачов, щоб розв'язати її проблеми в особистому житті?

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