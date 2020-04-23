Супермама 12 випуск: дивитись онлайн, хто переміг цього тижня

Реаліті-шоу Супермама на каналі СТБ показує справжнє життя українських матерів. Головні героїні 12 випуску оцінювали балами одна одну. Дивіться онлайн та дізнайтеся, хто серед учасниць отримав найбільше балів.

У психологічному сімейному реаліті чотири мами щотижня змагаються за звання "супермама". Учасниці знайомлять з дітьми своїх конкуренток, аналізують їх стиль виховання, оцінюють загальний клімат в родині, самореалізацію мами та інші моменти.

Попередній 11 випуск

На додачу, психолог та ведучий Дмитро Карпачов коментує вчинки мам, дає практичні поради з виховання дітей, а також винагороджує своїми балами одну з них. Та, хто в кінці тижня набирає найбільшу кількість балів, отримує звання "Супермама".

Останньою героїнею цього тижня стала Яна. Вона позиціює себе другом для своїх синів і може розмовляти з ними на будь-які теми. Однак не всі учасниці зрозуміли таку відкритість і вседозволеність.

Супермама 1 сезон 12 випуск: дивитись онлайн 23-04-2020

У 12 випуску делегація матусь-ревізорів завітала до останньої учасниці їхньої шаленої четвірки – мами-подруги Яни, яка вразила конкуренток інтуїтивним методом виховання дітей. Можливо, на практиці це виглядає краще, ніж зі слів жінки?

31-річна Яна виховує двох прекрасних хлопчиків – 9 річного Ваню та 2-річного Іллю. Жінка твердо для себе вирішила: вона – не квочка в декреті, яка живе лише домашніми справами. Попри те, що мама-друг не ходить на роботу, вона із синами намагається активно проводити дозвілля. Екстрим-парк, розважальні атракціони та веселі прогулянки – що ж може бути кращим для хлопців! Однак це не єдина особливість її виховання. Вона ніколи не бреше дітям і чесно відповідає на всі їхні запитання: "Звідки беруться діти?", "Хто такі гермафродити?", "Чому люди вживають нецензурну лексику?"

Як тільки Саша та Даша прийшли в гості до Яни, то відразу помітили: методи виховання мами-подруги більше схожі не на дружбу, а на підлизування. Жінка часто дозволяє Вані не відвідувати школу, а чипси – ледь не щоденна страва в раціоні хлопця. Психолог Дмитро Карпачов був вражений: Яна пишається тим, що її син вживає шкідливі продукти, адже так вона має більше шансів сподобатися своїй дитині!

На фінальній зустрічі мами-конкурентки дізналися, скільки балів поставили один одному. Вони вислухали коментарі експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова. Також Дмитро віддав свої бонусні бали одній з мам.

За результатами голосування учасниць звання супермама на цьому тижні отримала дружина "Холостяка" Дмитра Черкасова Саша. Однак свої бонусні бали експерт з питань дитячої вікової психології в якості заохочення віддав Яні.

Дивіться також: Холостяк 10 сезон 7 випуск