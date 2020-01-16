Суперкари не в тренді: Lamborghini продала шалену кількість кросоверів

Згідно з підсумковим звітом з продажу Lamborghini, у минулому році компанія відвантажила клієнтам рекордну кількість машин: 8205 одиниць, що на 43 відсотки більше, ніж у 2018 році. З них майже п'ять тисяч автомобілів – це кросовери Urus.

Обсяг поставок Automobili Lamborghini SpA росте дев'ятий рік поспіль, причому торік компанія збільшила продажі відразу на декількох ринках, у тому числі в США, де було реалізовано 2374 машини.

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Крім Urus Lamborghini поставила клієнтам 1104 примірники Lamborghini Aventador і 2139 – Lamborghini Huracan. У 2020 році автовиробник має намір вивести на ринок гібридні модифікації вже наявних моделей.

Lamborghini Urus продавався найбільше з-поміж інших моделей

На днях стало відомо про те, що унікальний Lamborghini Countach пустять з молотка. Аукціонний будинок Silverstone виставив на торги унікальний Lamborghini Countach, випущений до 25-річчя компанії. Автомобіль зійшов з конвеєра у 1990 році, а побудували його на замовлення для клієнта з Великобританії. Саме тому автівка отримала кермо, розташоване праворуч.

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