Tesla Model X порівняли в дрегу з "зарядженим" Lamborghini Urus

Два кросовери, Tesla Model X P100D з пакетом Ludicrous і "заряджений" Lamborghini Urus, порівняли у класичному заїзді на чверть милі (402 метри).

Lamborghini Urus – один із найпотужніших позашляховиків. Серійний кросовер розганяється з місця до 100 кілометрів на годину всього за 3,6 секунди. Спеціально до гонки чотирьохлітровий бітурбомотор V8 на цьому автомобілів форсували з 650 до 725 кінських сил.

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Кросовер Tesla Model X у топовому виконанні P100D з режимом Ludicrous Plus здатний виконати ту ж саму вправу в прискоренні з місця до 100 кілометрів на годину трохи швидше, за 3,1 секунди. З силовою установкою електрокросовера нічого не робили, зате власник трохи полегшив автомобіль – на 90 кілограмів.

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