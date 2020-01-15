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Унікальний Lamborghini Countach пустять з молотка
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Аукціонний будинок Silverstone виставив на торги унікальний Lamborghini Countach, випущений до 25-річчя компанії. Автомобіль зійшов з конвеєра у 1990 році, а побудували його на замовлення для клієнта з Великобританії. Саме тому автівка отримала кермо, розташоване праворуч.
Ідейний наступник спорткара Miura, над створенням якого займався той же дизайнер Марчелло Гандіні, уперше був представлений світу на Женевському автосалоні 1971 року. Модель протрималася на конвеєрі 16 років, переживши кілька оновлень.
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До 1988 року, коли компанії Lamborghini виповнилося 25 років, на ринку продавалася остання модифікація Countach 5000QV. Це був спорткар з серйозно модифікованим V12, у якого було по чотири клапани на циліндр. Карбюратори у цій версії розташовувалися над двигуном, раніше їх встановлювали з боків.
Саме на базі цієї модифікації і вирішено було побудувати лімітовану серію Countach з приставкою 25th Anniversary. За технічним оснащенням вона практично не відрізнялася від 5000QV – всі зміни припали на зовнішність автомобіля. У передньому спойлері, з боків і на кришці моторного відсіку з'явилися повітрозабірники, обвіс і бампери були виготовлені з вуглепластику, а склопідйомники стали електричними.
Усього за два роки – у 1990 році Countach зняли з виробництва і замінили її на новий спорткар Diablo – з конвеєра зійшло 650 ювілейних спецверсій спорткара. Одну з них і продадуть на аукціоні Silverstone, який повинен пройти в лютому поточного року.
Виставлену на торги двохдверку побудували на спецзамовлення клієнта Lamborghini з Великобританії, тому кермо у цього автомобіля розташоване праворуч. Ще однією особливістю є колір кузова – спорткар забарвлений у помаранчевий відтінок Arancio Miura. В епоху виробництва ювілейної спецверсії компанія не пропонувала цей колір для моделей Countach, але вирішила зробити виняток для свого постійного клієнта. У чоловіка в колекції вже був Countach LP400 саме у цьому відтінку і останню версію улюбленого автомобіля він хотів отримати саме в такому ж історичному кольорі.
Пробіг виставленої на торги двохдверки становить всього 6390 кілометрів – у 1995 році єдиний власник "законсервував" її майже на 15 років. Лише у червні 2017 році автомобіль знову виїхав на дороги силами Colin Clarke Engineering. Фахівці провели капітальний ремонт карбюратора, а також гальмівної та паливної систем. У загальній складності це обійшлося власнику у 17 600 фунтів.
Нагадаємо, що у листопаді минулого року на торги виставили ще один унікальний у своєму роді Lamborghini Countach. Автомобіль 1985 року випуску ніколи не використовували в ролі особистого автомобіля – він був побудований винятково для журналістських тест-драйвів і участі у фотосесіях для журналів і рекламних матеріалів. Цей автомобіль також є передостанньою модифікацією в історії моделі 5000QV, а його пробіг трохи більший, ніж 15 691 кілометр. При цьому власник перед продажем провів капітальний ремонт мотора, що обійшлося йому у 300 тисяч доларів.
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