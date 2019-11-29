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Суперкар McLaren потрапив у ДТП, не покидаючи автосалон: фотофакт

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McLaren 650S розбився безпосередньо в автосалоні - фото 1
McLaren 650S розбився безпосередньо в автосалоні

У Х'юстоні, штат Техас, сталася дуже дивна аварія: у вантажівки на швидкості відірвалося колесо, пролетіло через шість смуг, врізалося у будівлю і, зрикошетило, потрапивши у вікно дилерського центру McLaren. Покришка приземлилася безпосередньо на дах розкішного 650S.

Місцева поліція все ще встановлює обставини того, що сталося. Тим часом Бауер опублікував на своїй сторінці у Twitter фотографію, на якій видно наслідки інциденту: колесо дійсно лежить на суперкарі, а навколо – осколки розбитого вікна. Також можна помітити величезну вибоїну в стіні будівлі.

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Якби ви вчора сказали, що мій ''Макларен'' потрапить в аварію з вантажівкою, я б повірив. Але якби ви розповіли, що це станеться саме таким чином, я назвав би вас божевільними, – написав спортсмен у своєму мікроблозі.

Про ступінь пошкоджень 650S не повідомляється, проте, за даними The New York Post, машина була застрахована. Оціночна вартість такого McLaren 650S становить 300 тисяч доларів.

У жовтні у США сталася аварія, гідна фільму "Пункт призначення". Nissan Xterra врізався у лісовоз з такою силою, що погано закріплені колоди пробили автомобіль наскрізь. Водій дивом залишився живий.

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Джерело: Motor
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