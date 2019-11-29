Суперкар McLaren потрапив у ДТП, не покидаючи автосалон: фотофакт

У Х'юстоні, штат Техас, сталася дуже дивна аварія: у вантажівки на швидкості відірвалося колесо, пролетіло через шість смуг, врізалося у будівлю і, зрикошетило, потрапивши у вікно дилерського центру McLaren. Покришка приземлилася безпосередньо на дах розкішного 650S.

Місцева поліція все ще встановлює обставини того, що сталося. Тим часом Бауер опублікував на своїй сторінці у Twitter фотографію, на якій видно наслідки інциденту: колесо дійсно лежить на суперкарі, а навколо – осколки розбитого вікна. Також можна помітити величезну вибоїну в стіні будівлі.

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Якби ви вчора сказали, що мій ''Макларен'' потрапить в аварію з вантажівкою, я б повірив. Але якби ви розповіли, що це станеться саме таким чином, я назвав би вас божевільними, – написав спортсмен у своєму мікроблозі.

Yesterday, if you told me a semi truck would total my Mclaren, I would’ve believed you. If you told me it would happen like THIS? I would’ve said you’re out of your mind. If this isn’t @Mayhem I don’t know what is @Allstate pic.twitter.com/XqdiIgojB8 — Trevor Bauer (@BauerOutage) November 27, 2019

Про ступінь пошкоджень 650S не повідомляється, проте, за даними The New York Post, машина була застрахована. Оціночна вартість такого McLaren 650S становить 300 тисяч доларів.

У жовтні у США сталася аварія, гідна фільму "Пункт призначення". Nissan Xterra врізався у лісовоз з такою силою, що погано закріплені колоди пробили автомобіль наскрізь. Водій дивом залишився живий.

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