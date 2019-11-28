Audi удосконалила електричний кросовер e-tron: що змінилося

Компанія Audi анонсувала технічне оновлення лінійки e-tron, яке торкнулося налаштувань системи рекуперації та терморегулювання кросоверів. У електромобілів збільшився запас ходу без підзарядки, а в списку доступного оснащення з'явився пакет зовнішньої обробки S line.

Відтепер пробіг Audi e-tron 55 quattro з циклу WLTP становить 436 кілометрів, що на 25 кілометрів більше, ніж раніше. Домоглися цього завдяки оновленню гальмівних механізмів і зниженню ефекту так званого залишкового гальмівного моменту – тобто зменшення втрат енергії, що виникають через сильну близькість колодок до роторів. Крім того, інженери переписали програму керування електромоторам і навчили вузол передньої осі повністю вимикатися від системи електроживлення.

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До того ж Audi e-tron отримали модернізовану систему охолодження з чотирма роздільними контурами. Тут довелося знизити обсяг потоку рідини та зменшити таким чином навантаження на насос. Для прогріву салону як і раніше використовується тепло, що виділяється батареями. Залежно від температури це збільшить пробіг електрокросовера ще на 10 відсотків. Нарешті, більше відмінностей стало між режимами рекуперації.

Додати спортивні нотки в образ Audi e-tron повинен новий пакет зовнішнього оздоблення S line. Він включає 20-дюймові колеса, спортивну пневмопідвіску і новий передній бампер зі збільшеними повітрозабірниками. Додатково корпуси дзеркал, облямівку решітки Singleframe, бічних вікон і накладки бампера можна забарвити у чорний колір.

Одночасно з технічним оновленням стартував продаж молодших модифікацій e-tron 50 quattro. Вони оснащені силовою установкою з сумарною віддачею 313 сил і 540 Нм, а також батареєю на 71 кіловат-годину. Кросовер у звичайному кузові в Німеччині коштує 69 100 євро, Sportback – від 71 250 євро.

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