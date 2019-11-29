Поліція Дубая закупить Tesla Cybertruck для патрулювання туристичних районів

Поліцейський департамент Дубая додасть Cybertruck від Tesla в службовий парк. Електропікап планують використовувати в туристичних районах. Унікальний електрокар стане частиною парку поряд з Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і іншими суперкарами.

Як зазначив начальник поліції Дубая Абдулла Халіфа Аль Маррі, на Cybertruck патрулюватимуть вулиці в туристичних районах. Серед них Бурдж Халіфа і пляж Джумейра.

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شرطة دبي - 2020 - Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) November 26, 2019

Поки неясно, коли саме в Дубаї розраховують прийняти Cybertruck на службу. Попри згадку 2020 року, в Tesla збираються почати виробництво машини тільки в кінці 2021 року. Відомство також не уточнило, скільки саме машин закупить для свого парку.

Поліцейський парк Дубая вважається одним з найдорожчих і найшвидших у світі. У нього входить безліч суперкарів, включаючи різні моделі Bugatti, Lamborghini і Mercedes-AMG.

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