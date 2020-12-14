Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 9 випуск, хто покинув шоу

14 грудня вийшов 9 випуск улюбленого шоу молоді – Супер Топ-модель по-українськи. Глядачі вже можуть подивитися повне відео та дізнатися, хто покинув шоу у дев'ятому епізоді.

У 9 випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи учасниці проходили нові випробування! Цього тижня моделі перевтілилися на селебрітіз.

І ще: Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 8 випуск, хто покинув шоу

9 випуск: моделі перевтілилися на селебрітіз

Хто покинув проєкт у 9 випуску? Дивись у новому випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи та дізнайся усі подробиці!

Дивитись Супер Топ-модель по-українськи 4 сезон 9 випуск – дивитися онлайн від 14.12.2020

Минулого тижня учасниці пізнавали нові місця та самих себе, а також заручилися підтримкою головних критиків – батьків. За рішенням Алли Костромічової усі учасниці залишилися в проєкті, проте цього тижня у першому випробуванні відбудеться бій за життя між Ариною та Ірою. Одна з дівчат поїде додому, не чекаючи фінального вигону.

Рольовий тиждень

Цього тижня експерти з’ясують, хто з учасниць готовий стати рольовою моделлю, а кому вже час їхати додому. У першому випробуванні відбудеться дефіле-шоу на найдовшому подіумі за всі сезони. Моделям потрібно перевтілитися на світових зірок, максимально перейняти їхні рухи і міміку та зробити феєричну точку.

#НЕМОВЧИ: моделі проти насилля

Третє випробування видасться дуже непростим для кожної учасниці. Моделі стануть голосом тих жінок і дівчат, які терплять насилля, але не говорять про це. Дівчата зніматимуться у соціальній рекламі, де вони мають показати, що не варто мовчати про цю проблему. Під час випробування з’ясується, що тема насильства близька кожній з дівчат, і вони не посоромляться розповісти свої історії на всю країну.

У 9 випуску 4 сезону шоу Топ-модель по-українськи покинула... інформація оновлюється.

До теми: Холостячка 2020: дивитись онлайн, хто покинув реаліті у 8 випуску