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Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 9 випуск, хто покинув шоу
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14 грудня вийшов 9 випуск улюбленого шоу молоді – Супер Топ-модель по-українськи. Глядачі вже можуть подивитися повне відео та дізнатися, хто покинув шоу у дев'ятому епізоді.
У 9 випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи учасниці проходили нові випробування! Цього тижня моделі перевтілилися на селебрітіз.
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9 випуск: моделі перевтілилися на селебрітіз
Хто покинув проєкт у 9 випуску? Дивись у новому випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи та дізнайся усі подробиці!
Дивитись Супер Топ-модель по-українськи 4 сезон 9 випуск – дивитися онлайн від 14.12.2020
Минулого тижня учасниці пізнавали нові місця та самих себе, а також заручилися підтримкою головних критиків – батьків. За рішенням Алли Костромічової усі учасниці залишилися в проєкті, проте цього тижня у першому випробуванні відбудеться бій за життя між Ариною та Ірою. Одна з дівчат поїде додому, не чекаючи фінального вигону.
Рольовий тиждень
Цього тижня експерти з’ясують, хто з учасниць готовий стати рольовою моделлю, а кому вже час їхати додому. У першому випробуванні відбудеться дефіле-шоу на найдовшому подіумі за всі сезони. Моделям потрібно перевтілитися на світових зірок, максимально перейняти їхні рухи і міміку та зробити феєричну точку.
#НЕМОВЧИ: моделі проти насилля
Третє випробування видасться дуже непростим для кожної учасниці. Моделі стануть голосом тих жінок і дівчат, які терплять насилля, але не говорять про це. Дівчата зніматимуться у соціальній рекламі, де вони мають показати, що не варто мовчати про цю проблему. Під час випробування з’ясується, що тема насильства близька кожній з дівчат, і вони не посоромляться розповісти свої історії на всю країну.
У 9 випуску 4 сезону шоу Топ-модель по-українськи покинула... інформація оновлюється.
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