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Холостячка 2020: дивитись онлайн, хто покинув реаліті у 8 випуску
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На СТБ триває реаліті-шоу Холостячка 2020. У новому 1 сезоні свого коханого шукає акторка Ксенія Мішина, яка стала популярною після ролі у серіалі "Кріпосна". Дивіться онлайн восьмий епізод від 11 грудня.
У 8 випуску реаліті Холостячка 2020 головна героїня Ксенія Мішина познайомиться з родинами учасників.
Холостячка 8 випуск 1 сезон – дивитися онлайн від 11.12.2020
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Холостячка 1 сезон 8 випуск: Ксенія познайомиться з родинами учасників
На проєкті залишилися тільки ті чоловіки, з якими у Ксенії Мішиної зав’язалися романтичні стосунки. Цього тижня холостячці доведеться визначитися з двома фіналістами, але перед цим Ксенія познайомиться з батьками кожного учасника.
Зустріч з батьками Олексія закінчиться несподіваним зізнанням його батька
Перше побачення відбудеться у Олексія Тригубенка. Перед тим, як познайомити дівчину зі своєю сім’єю, Олексій вирішить провести з Ксюшею час наодинці. Романтичне побачення пари було наповнене поцілунками та милими розмовами. Зустріч з батьками також пройшла в теплій сімейній атмосфері. Ксенія Мішина відразу ж сподобалася мамі, татові та сестрі Олексія Тригубенка. Мама Льоші зізналася, що її зовсім не бентежить наявність у Ксенії дитини, і це розтопило серце холостячки остаточно.
І тільки старший Тригубенко додав ложку дьогтю в цю зустріч. Ксенія запитала у чоловіка, чи готовий його син до сім’ї, на що Олександр дав несподівану відповідь. За його словами, в Олексія на першому місці завжди буде його бізнес і друзі, і тільки потім Ксенія і її син.
Олександр Еллерт познайомить доньку з Ксенією і її сином
Друге побачення відбудеться в Олександра Еллерта. Учасник покликав на зустріч не тільки Ксенію, але і її сина Платона, щоб познайомити зі своєю донькою Елею. Вчотирьох вони вирішили зайнятися виготовленням шоколадних цукерок. Еля і Платон швидко знайшли спільну мову і весело проводили час, через що вся увага Ксенії та Олександра було направлена виключно на дітей. Щоб хоч трохи побути наодинці з головною героїнею проєкту Холостячка 1 сезон, Саша запропонував Ксюші сходити в тату салон і зробити парні тату. Таким чином учасник хотів показати дівчині, що у нього серйозні наміри щодо неї. Чи погодиться Ксенія на такий крок?
У 8 випуску шоу Холостячка реаліті покинув... інформація оновлюється.
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