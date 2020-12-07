Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 8 випуск, хто покинув шоу

7 грудня вийшов 8 випуск улюбленого шоу молоді – Супер Топ-модель по-українськи. Глядачі вже можуть подивитися повне відео та дізнатися, хто покинув шоу у восьмому епізоді.

У 8 випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи учасниці проходили нові випробування! Цей тиждень присвячений самоідентифікації.

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8 випуск: тиждень подорожей в часі

Хто покинув проєкт у 8 випуску? Дивись у новому випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи та дізнайся усі подробиці!

Дивитись Супер Топ-модель по-українськи 4 сезон 8 випуск – дивитися онлайн від 7.12.2020

Минулого тижня у модельному реаліті у дівчат було складне завдання: справити хороше враження на замовника. Протягом усього тижня красуні працювали з реальними клієнтами і виконували їхні забаганки. Під час роботи із замовником дуже важливо те, яку атмосферу створює модель на знімальному майданчику. Не вдалося зробити це Марго Верховцевій. Дівчина покинула проєкт.

Тиждень самоідентифікації

У першому завданні дівчата зазирнуть у минуле та пізнають культуру пращурів. Вони повернуться до джерел свого походження та приміряють на себе образи епохи скіфів. Шаманка, гончарка, воїтелька, скотарка та цариця – яка учасниця найкраще спробує себе у незвичайному амплуа та отримає ідеальний кадр? Дивіться онлайн у шоу Нового каналу Топ-модель по-українськи 2020.

Від минулого до сучасності

Перед початком другого випробування дівчата допоможуть одна одній самоідентифікуватися. Усі учасниці сядуть у коло та по черзі виходитимуть у центр, аби розказати суперницям, якими вони бачать себе. Завдання конкуренток – вислухати, а потім дати власну оцінку почутого. Чи допоможе це завдання розкритися дівчатам по-новому? Дивіться у 8 випуску Супер Топ-модель по-українськи 4 сезон.

Сергій Нікітюк підготував моделям непросте випробування – осідлати сап-борд і подолати дефіле-змагання на воді. Переможе найсильніша! Готові дізнатися, хто залишить проєкт цього тижня?

У 8 випуску 4 сезону шоу Топ-модель по-українськи покинула... інформація оновлюється.

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