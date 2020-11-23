Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 6 випуск, хто покинув шоу

23 листопада вийшов 6 випуск популярного шоу – Супер Топ-модель по-українськи. Глядачі вже можуть подивитися повне відео та дізнатися, хто покинув шоу в шостому епізоді.

У 6 випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи учасниці стикнулися з новими перепонами на шляху до мрії! Цей тиждень присвячений вмінню працювати із замовником.

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6 випуск: місія № 1 – сподобатися замовнику з першого кадру

Хто покинув проєкт у 6 випуску? Дивись у новому випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи та дізнайся усі подробиці.

Супер Топ-модель по-українськи 4 сезон 6 випуск – дивитися онлайн від 23.11.2020:

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Минулого тижня у модельному реаліті пройшов урок внутрішньої сексуальності. Дівчатам потрібно було не лише навчатись проявляти свою сексуальність, а й знятись у важливій рекламі.

Тиждень роботи із замовником

Цього разу у кожної учасниці буде непросте завдання: з першої зустрічі справити хороше враження на замовника. Протягом усього тижня дівчата працюватимуть з реальними клієнтами і виконуватимуть їхні забаганки. Під час роботи із замовником дуже важливо те, яку атмосферу створює модель на знімальному майданчику. Кому з дівчат вдасться закохати в себе з першої секунди?

Гра в принцесу і злодійку

У першому випробуванні на дівчат чекає парна фотосесія. Хтось буде злодійкою, а хтось принцесою. Злочинниця має дертися до вікна по довжелезній косі, щоб забрати секретну формулу краси. Завдання принцеси не віддавати формулу і зберегти свою довгу косу. У другому випробуванні 6 випуску Топ-модель по-українськи дівчата будуть рекламувати торгову марку.

У 6 випуску 4 сезону шоу Топ-модель по-українськи покинули одразу 3 учасниці: Софі Берідзе, Віка Рогальчук і Аміна Досимбаєва.

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