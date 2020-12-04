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Холостячка 2020: дивитись онлайн 7 випуск шоу з Ксенією Мішиною
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На СТБ триває реаліті-шоу Холостячка 2020. У новому 1 сезоні свого коханого шукає акторка Ксенія Мішина, яка стала популярною після ролі у серіалі "Кріпосна". Дивіться онлайн сьомий епізод від 4 грудня.
У 7 випуску реаліті Холостячка 2020 головна героїня Ксенія Мішина завітає в гості до кожного учасника.
Холостячка 7 випуск 1 сезон – дивитися онлайн від 4.12.2020
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Холостячка 1 сезон 7 випуск: Мішина вирушить в гості до чотирьох учасників проєкту
Психолог Світлана Арефнія проаналізує кожного чоловіка
Але перед тим, як відвідати будинки учасників, Ксенія Мішина поділилася з Григорієм Решетником своїми побоюваннями щодо чоловіків. Холостячка боїться, що Саша, Андрій і Женя не до кінця з нею відверті, адже всі вони публічні особи. Чи можливо, що хлопці прийшли в реаліті виключно заради піару? Це й доведеться з’ясувати Ксенії за допомогою психолога Світлани Арефніі. Учасники зберуться разом з Ксенією і Григорієм, і анонімно поставлять одне одному каверзні запитання.
Саша Еллерт розповість про свої почуття, а Андрій Рибак розкриє свій головний секрет
Перше побачення на сьомому тижні проєкту Холостячка відбудеться в Олександра Еллерта. Ксенію Мішину дуже турбує той момент, що Саша не любить говорити про свої почуття. Тому на побаченні чоловік намагатиметься трохи відкрити Ксенії двері у свою душу. Чи буде холостячка задоволена тим, що почує?
Другим приймати Ксенію у себе вдома буде Євген Ковтуненко. Чоловік зізнався, що не часто запрошує когось у свою квартиру, бо для нього вона майже храм. Тому Ксенії було вдвічі приємно, що їй вдалося стати гостею Євгенія. Побачення з Олексієм Трегубенком знову буде наповнене глибокими розмовами, а ось зустріч з Андрієм Рибаком стане для Ксенії справжнім шоком. Учасник зізнається, що за стінами проєкту на нього чекає дівчина…
У 7 випуску шоу Холостячка реаліті покинув ... інформація оновлюється.
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