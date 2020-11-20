Холостячка 2020: дивитись онлайн 5 випуск шоу з Ксенією Мішиною

На СТБ триває реаліті-шоу Холостячка 2020. У новому 1 сезоні свого коханого шукає акторка Ксенія Мішина, яка стала популярною після ролі у серіалі "Кріпосна". Дивіться онлайн п'ятий епізод від 20 листопада.

У 5 випуску реаліті Холостячка 2020 головна героїня Ксенія Мішина влаштує перевірку дикими умовами. Чи зможуть хлопці, які продовжили боротися за її серце, приємно вразити холостячку? 31-річна акторка вірить, що знайде супутника для життя на проєкті.

Холостячка 5 випуск 1 сезон – дивитися онлайн від 20.11.2020

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Життя в наметах сподобається не всім

Новий випуск реаліті "Холостячка" почався з того, що Ксенія Мішина вирішила влаштувати перевірку дикими умовами. Андрію Рибаку, Олександрові, Ігорю, Євгену, Олексію й Андрію Шатирку довелося пожити у наметах. Зауважимо, що хлопці по-різному відреагували на випробування від холостячки. Комусь припала до душі її ідея, а когось таке "виживання" щиро шокувало. Але потішило хлопців одне – Мішина долучиться до них у цьому "експерименті наметами". Тож хлопці матимуть більше часу, який можна буде присвятити їй.

А тепер про побачення. Першим на рандеву з Мішиною відправився Євген. Його та холостячку об'єднує одне приємне заняття – йога. Їм вдалося не лише гарно провести час, а й емоційно зблизитися. Ксенію вразив ступінь усвідомленості й мудрості "юриста на мільярд", а також вона додала, що він – "людина з її світу". Ну що ж, у Мішиної з'явився новий фаворит на проєкті?

Невагомість з Олексієм і пустельні ночі з Еллертом

Друге індивідуальне побачення було між Олексієм і Ксенією. Актриса буквально кричала від захоплення, коли усвідомила, що на неї очікує політ на повітряній кулі. На висоті учасник нарешті наважився скоротити дистанцію між собою й холостячкою, що їй дуже припало до душі. Чує наше серце, що саме поруч з Олексієм Ксенія почувається комфортно.

Андрій Шатирко мав вирушити на третє індивідуальне побачення, але Еллерт пригадав, що у його арсеналі є спеціальний подарунок від холостячки – можливість покликати її на побачення у будь-який момент. Тож він вирішив ним скористатися. Олександр забрав Мішину на романтичну зустріч посеред української пустелі. У випуску ми дізнаємося, як до цього поставився сором'язливий Андрій та чи сподобалося Ксенії те, що Еллерт нарешті зробив ще крок назустріч їхнім стосункам.

У 5 випуску шоу Холостячка реаліті покинув... інформація оновлюється!

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