На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Холостячка 2020: дивитись онлайн 5 випуск шоу з Ксенією Мішиною
-
- 1
На СТБ триває реаліті-шоу Холостячка 2020. У новому 1 сезоні свого коханого шукає акторка Ксенія Мішина, яка стала популярною після ролі у серіалі "Кріпосна". Дивіться онлайн п'ятий епізод від 20 листопада.
У 5 випуску реаліті Холостячка 2020 головна героїня Ксенія Мішина влаштує перевірку дикими умовами. Чи зможуть хлопці, які продовжили боротися за її серце, приємно вразити холостячку? 31-річна акторка вірить, що знайде супутника для життя на проєкті.
Холостячка 5 випуск 1 сезон – дивитися онлайн від 20.11.2020
відео завантажується...
Це цікаво: Холостячка 2020: дивитись онлайн 4 випуск шоу з Ксенією Мішиною
Холостячка 1 сезон 5 випуск: романтика, намети та перший поцілунок
Життя в наметах сподобається не всім
Новий випуск реаліті "Холостячка" почався з того, що Ксенія Мішина вирішила влаштувати перевірку дикими умовами. Андрію Рибаку, Олександрові, Ігорю, Євгену, Олексію й Андрію Шатирку довелося пожити у наметах. Зауважимо, що хлопці по-різному відреагували на випробування від холостячки. Комусь припала до душі її ідея, а когось таке "виживання" щиро шокувало. Але потішило хлопців одне – Мішина долучиться до них у цьому "експерименті наметами". Тож хлопці матимуть більше часу, який можна буде присвятити їй.
А тепер про побачення. Першим на рандеву з Мішиною відправився Євген. Його та холостячку об'єднує одне приємне заняття – йога. Їм вдалося не лише гарно провести час, а й емоційно зблизитися. Ксенію вразив ступінь усвідомленості й мудрості "юриста на мільярд", а також вона додала, що він – "людина з її світу". Ну що ж, у Мішиної з'явився новий фаворит на проєкті?
Невагомість з Олексієм і пустельні ночі з Еллертом
Друге індивідуальне побачення було між Олексієм і Ксенією. Актриса буквально кричала від захоплення, коли усвідомила, що на неї очікує політ на повітряній кулі. На висоті учасник нарешті наважився скоротити дистанцію між собою й холостячкою, що їй дуже припало до душі. Чує наше серце, що саме поруч з Олексієм Ксенія почувається комфортно.
Андрій Шатирко мав вирушити на третє індивідуальне побачення, але Еллерт пригадав, що у його арсеналі є спеціальний подарунок від холостячки – можливість покликати її на побачення у будь-який момент. Тож він вирішив ним скористатися. Олександр забрав Мішину на романтичну зустріч посеред української пустелі. У випуску ми дізнаємося, як до цього поставився сором'язливий Андрій та чи сподобалося Ксенії те, що Еллерт нарешті зробив ще крок назустріч їхнім стосункам.
У 5 випуску шоу Холостячка реаліті покинув... інформація оновлюється!
Читайте також: Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 5 випуск, хто покинув шоу
-
18:20Гороскоп на 21 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:0510 перевірених способів підняти собі настрій за будь-яких умов
-
17:47Блогер порівняв процесори Apple M1 й Intel в реальних умовах: відео
-
17:19NASA дало можливість усім почути звуки з відкритого космосу
-
16:44Pornhub випустив різдвяний мерч
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:18Netflix анонсував вихід фільму від творців Ейфорії з Зендеєю в головній ролі
-
15:46Нейромережа записала новий трек Емінема, в якому він свариться з Марком Цукербергом
-
15:17Переможець по життю: дивіться, як водій невдало припаркував свій Porsche Taycan (відео)
-
14:52Глава Redmi розповів, чому смартфони серії Note такі популярні
-
14:24З'явилася перша у світі різдвяна пісня для собак: відео
-
13:49Ігри Elite Dangerous та The World Next Door роздають безкоштовно в Epic Games Store
-
13:17Надя Дорофєєва – Gorit: дивіться відвертий кліп на першу сольну пісню співачки
-
12:50Доглянутий Volkswagen Golf з мільйонним пробігом продають за символічну суму
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:22Кімнатна рослина з людським волоссям налякала жінку: фотофакт
-
11:47У Єлизавети II і принца Філіпа річниця весілля: представлено новий портрет подружжя
-
11:19Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба
-
10:48В Україні відкрили автодорогу з товщиною бетонного покриття 26 см
-
10:20Дженніфер Еністон вразила шанувальників молодістю на фото без фільтрів
-
09:47Марсіанські пейзажі в Україні: у мережі з'явилися приголомшливі фото Куяльницького лиману
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада
-
08:50Дівчина оригінально повернула телефон колишньому, спричинивши переполох у Києві
-
08:24Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
-
07:46Платіжний сервіс Google Pay отримав нові функції: перелік змін
-
18:0510 перевірених способів підняти собі настрій за будь-яких умов
-
13:17Надя Дорофєєва – Gorit: дивіться відвертий кліп на першу сольну пісню співачки
-
11:19Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада
-
07:17Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом
- 19 листопада
-
20:14Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого
-
18:18Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)