Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 5 випуск, хто покинув шоу

16 листопада вийшов 5 випуск популярного шоу – Супер Топ-модель по-українськи. Глядачі вже можуть подивитися повне відео та дізнатися, хто покинув шоу в п'ятому епізоді.

У 5 випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи учасниці стикнулися з новими перепонами на шляху до мрії! Цей тиждень присвячений вмінню працювати у парі.

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5 випуск: місія № 1 – сексуальність замість тисячі слів

Хто покинув проєкт у 5 випуску? Дивись у новому випуску шоу Супер Топ-модель по-українськи та дізнайся усі подробиці.

Супер Топ-модель по-українськи 4 сезон 5 випуск – дивитися онлайн від 16.11.2020:

(відео з'явиться незабаром)

Минулого тижня у модельному реаліті пройшов урок колаборації моделей. Дівчатам потрібно було не лише навчатись працювати у парі, а й знятись у важливій рекламі.

Тиждень сексуальності

Гостем нового тижня стала телеведуча та модель Анна Буткевич, яка з радістю перевірить кухню дівчат на продукти, які точно не повинні там бути. Також ще однією несподіванкою для учасниць стане перевірка від Сергія Нікітюка, який готовий перевірити параметри кожної з них, адже далеко не всі стежать за своїми формами. Але найприємнішим буде те, що моделі зможуть виграти шанс прорекламувати бренд косметики Віри Брежнєвої.

У 5 випуску 4 сезону шоу Топ-модель по-українськи покинула...

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