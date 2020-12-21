Супер Топ-модель по-українськи 2020 10 випуск: дивитись онлайн ФІНАЛ шоу

1 сезон шоу Супер Топ-модель по-українськи завершився. 21 грудня на Новому каналі вийшов фінальний 10 випуск, у якому глядачі дізнались ім'я переможниці проєкту. Дивіться онлайн, як же завершився проєкт!

Як ви знаєте, минулого тижня дві учасниці покинули проєкт, тож у фінал шоу Супер Топ-модель по-українськи пробились три красуні: Даша Майстренко, Таня Брик і Саша Литвин. Боротьба між дівчатами за перемогу розгорілась не на жарт.

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У день напередодні фіналу дівчатам доведеться розповісти, що їм може дати перемога у проєкті, що їм хочеться змінити. До промови кожна учасниця готуватиметься разом з психолінгвістом та коучем Дмитром Вольфом, але не всім вдасться справді захопити своїми словами.

Дивитися онлайн Супер Топ-модель по-українськи 2020 10 випуск 21-12-2020

Фінал неможливий без фотосесії, а цього разу вона буде справді королівською: від суконь до казкового антуражу. Але всього 5 кадрів, на яких варто показати себе якомога найкраще.

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