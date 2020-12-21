На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Супер Топ-модель по-українськи 2020 10 випуск: дивитись онлайн ФІНАЛ шоу
-
- 28
1 сезон шоу Супер Топ-модель по-українськи завершився. 21 грудня на Новому каналі вийшов фінальний 10 випуск, у якому глядачі дізнались ім'я переможниці проєкту. Дивіться онлайн, як же завершився проєкт!
Як ви знаєте, минулого тижня дві учасниці покинули проєкт, тож у фінал шоу Супер Топ-модель по-українськи пробились три красуні: Даша Майстренко, Таня Брик і Саша Литвин. Боротьба між дівчатами за перемогу розгорілась не на жарт.
Це цікаво: Холостячка 2020: дивитись онлайн ФІНАЛ, хто переміг у шоу
У день напередодні фіналу дівчатам доведеться розповісти, що їм може дати перемога у проєкті, що їм хочеться змінити. До промови кожна учасниця готуватиметься разом з психолінгвістом та коучем Дмитром Вольфом, але не всім вдасться справді захопити своїми словами.
Дивитися онлайн Супер Топ-модель по-українськи 2020 10 випуск 21-12-2020
Фінал неможливий без фотосесії, а цього разу вона буде справді королівською: від суконь до казкового антуражу. Але всього 5 кадрів, на яких варто показати себе якомога найкраще.
Читайте також: Леся Нікітюк приміряла спокусливу сукню для зустрічі Нового року
-
17:14Невдала дієта: Вікторія Бекхем отруїлася ртуттю
-
16:42В Японії створили шоколад зі смаком різних епох
-
16:17Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі
-
15:45Тіна Кароль випустила ювілейний альбом: слухати онлайн
-
15:19Супер Топ-модель по-українськи 2020 10 випуск: дивитись онлайн ФІНАЛ шоу
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:49Три продукти, здатні порушити обмін речовин
-
14:27Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
-
13:54Заможні чи бідні: хто насправді найбільше зловживає спиртним
-
13:23Модель VIctoria's Secret Келлі Гейл розбурхала фото ідеальної фігури
-
12:54Як запобігти емоційному вигоранню на роботі
-
12:26Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:51Чому важливо не змішувати робочий та особистий час
-
11:26Життя з котом в одному кадрі: кумедне фото підкорює Reddit
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:51Найкрасивіша дівчина світу здивувала фотосесією в білизні (18+)
-
10:265 крутих ідей, як облаштувати маленьку кухню
-
09:58Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня
-
09:25Чим замінити ранкову каву для бадьорості на весь день
-
08:54Як знімався серіал Відьмак: відео провальних сцен (18+)
-
08:28Погода в Україні 21 грудня: точний прогноз на сьогодні
-
07:58Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у грудні
-
07:22Чому на вашому робочому місці мають бути кімнатні рослини
- 20 грудня
-
21:51З'явилося нове графіті Бенксі про коронавірус в Британії
-
21:18Барак Обама назвав найкращі пісні 2020 року: Dua Lipa та Beyonce у ТОПі
-
16:17Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі
-
14:27Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
-
12:26Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:58Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня
-
07:22Чому на вашому робочому місці мають бути кімнатні рослини
- 20 грудня
-
21:18Барак Обама назвав найкращі пісні 2020 року: Dua Lipa та Beyonce у ТОПі
-
19:25Дівчина тижня: львів'янка Оксана Бригідир, яка стала чемпіонкою світу з фітнес-бікіні
-
17:13ТОП 10 кращих українських книжок 2020 року
-
14:44Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям
-
12:18Мессі забив 643 гол за Барселону, повторивши рекорд Пеле: бразилець у захваті від нього
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 грудня
-
08:21Формула 0,03: як визначити, скільки рідини вам потрібно пити
- 19 грудня
-
19:41Водіння автомобіля під час ожеледиці: поради експертів
-
17:15Цим знакам Зодіаку дуже пощастить у День Святого Миколая 2020
-
13:22Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 грудня
-
08:16Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність
- 18 грудня
-
23:51Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото
-
20:12Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
20:00Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая
-
17:19Найніжніший і найсмачніший салат на Новий рік 2021: простий рецепт
-
14:24Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році
-
12:52У мережі показали найкращі фото природних явищ року
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 грудня
-
07:17Перший раз: як навчитися кататися на лижах