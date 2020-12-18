Холостячка 2020: дивитись онлайн ФІНАЛ, хто переміг у шоу

Фінал реаліті-шоу Холостячка 2020 настав! У останньому випуску головна героїня, акторка Ксенія Мішина нарешті остаточно визначиться зі своїм обранцем. Дивіться онлайн, хто ж стане переможцем шоу – Саша чи Олексій.

1 сезон проєкту "Холостячка" підійшов до свого завершення. У фіналі романтичного реаліті-шоу за серце 31-річної акторки Ксенії Мішиної змагалися два парубки, але героїня має обрати лише одного.

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Протягом двох місяців Холостячка шукала на проєкті своє кохання серед чималої кількості різних хлопців. У комусь Ксенія розчарувалася, а хтось підкорив її своєю наполегливістю. До фіналу дійшли два фаворити холостячки – Саша та Олексій, і з кожним з них Ксенія Мішина встигла неймовірно зблизитися.

Кого обере Ксенія Мішина?

Минулого тижня Ксенія Мішина визначилася з двома фаворитами, які встигли підкорити її серце. Олексій Тригубенко довів холостячці, що буде надійною опорою і підтримкою для Ксенії і її сина. А Олександр Еллерт не припиняв дивувати дівчину своїми романтичними вчинками, а також тим, що за короткий час зміг знайти спільну мову з Платоном. Кожен з фіналістів уже встиг закохатися в Ксенію Мішину, але в кого закохалася сама Ксенія?

Саша і Льоша познайомляться з татом Ксенії

Але перед тим, як сходити на два індивідуальних побачення з Льошею і Сашею, Ксенія познайомить їх зі своїм татом Олександром. Ксенії дуже важливо, щоб чоловіки сподобалися її батькові, бо його думці вона дуже довіряє. Льоша розділить з потенційним тестем його хобі – аеромодельний спорт. А з Еллертом Олександр і Ксенія займуться риболовлею. Хто ж з фіналістів сподобається суворому татові Ксенії Мішиної найбільше?

Фінальні побачення з кожним учасником

Разом з Олексієм Тригубенко Ксенія зрозуміє, що таке справжній екстрим – пара вирушить дріфтувати на автомобілях. Також Льоша вирішив влаштувати холостячці побачення під куполом цирку, де Ксенія вперше спробує себе як повітряну акробатку. З Олександром Еллертом холостячка поборе його головний страх – страх висоти. А після польоту на парапланах, Ксюшу і Сашу чекає серйозна розмова. Григорій Решетнік покаже парі інтерв'ю, які давали Ксенія та Еллерт на бекстейджі та багато моментів стануть для них сюрпризом. Але найголовніше запитання залишається відкритим – кого ж обере Ксенія в фіналі реаліті?

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(інформація додається та оновлюється)

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