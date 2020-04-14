Сумнівна економія: розраховано реальний розхід палива гібридного Bentley Bentayga

Американське агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) провело дослідження, у рамках якого фахівці порівняли витрата палива й економічність позашляховиків Bentley Bentayga з бензиновим двигуном і гібридною силовою установкою.

Для повноцінного порівняння люксові автомобілі випробовувалися у змішаному і заміському циклах. При цьому результати гібрида виявилися не надто вражаючими.

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З'ясувалося, що у реальних умовах гібридна модифікація виявилася не найекономічнішою у лінійці позашляховиків Bentley. При русі по трасі гібридний кросовер витрачає 11,2 літра на 100 кілометрів. Бензиновий варіант у тих же умовах витратив на літр менше.

У змішаному циклі використання гібрида виявилося вигіднішим: витрата склала 12,4 літра на 100 кілометрів. Бензиновий кросовер витратив на 1,4 літра більше.

Нагадаємо, що перший гібридний автомобіль у лінійці Bentley обладнаний трилітровим бензиновим двигуном V6, що працює в парі з електромотором і тяговим акумулятором місткістю 17,3 кіловат-години. Загальна потужність гібридної установки становить 449 кінських сил.

Бензиновий кросовер оснащений чотирилітровим V8 потужність 550 кінських сил. За даними EPA, Bentley Bentayga Hybrid здатний проїхати на електротязі всього 29 кілометрів.

Гібридний кросовер здатний розганятися до "сотні" за 5,5 секунди, а його максимальна швидкість складає 254 кілометри на годину. Водночас бензинова модифікація позашляховика набирає 100 кілометрів на годину за 4,5 секунди, а його максимальна швидкість досягає 290 кілометрів на годину.

Минулого місяця стало відомо, що британський автомобільне ательє Mulliner, що спеціалізується на модифікаціях Bentley, розглядає можливість створення кабріолетів на базі Bentayga. Якщо це станеться, то швидше за все версія позашляховика з відкритим дахом буде ексклюзивною, а всі кросовери-кабріолети можуть бути заброньовані ще на етапі розробки, як це сталося з найдорожчим і ексклюзивним автомобілем британської компанії – родстером Bacalar.

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