Названі найпопулярніші авто серед українських водіїв

З перших чисел січня українці придбали понад 20 тисяч нових автомобілів загальною вартістю у 560 мільйонів доларів. Дізнайтеся, який автомобіль користувався найбільшою популярністю серед українських автолюбителів.

Так, за перший квартал в Україні було зареєстровано 3,5 тисячі автомобілів французького бренду Renault. Трохи менше реєстрацій відзначено у Toyota, кількість яких склала 2,9 тисячі. Марка Kia виявилася третьою за популярністю – 1,5 тисячі автомобілів було зареєстровано за перші три місяці.

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Сегмент кросоверів все ще тримається в тренді. Українські водії найчастіше вибирали Renault Duster, Toyota RAV4 і Kia Sportage. В середньому кожен покупець витрачав на купівлю близько 28 тисяч доларів. Найбільша кількість автомобілів (29%) були з дизельними двигунами.

За минулий місяць автомобілісти придбали 6,1 тисячі автомобілів, що на 16% менше, ніж в тому ж місяці минулого року.

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