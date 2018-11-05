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Сумний рудий кіт став мемом у мережі

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Кіт проходив у лікарні процедури з відновлення щелепи - фото 1
Кіт проходив у лікарні процедури з відновлення щелепи / twitter

У Лондоні в одну з ветеринарних лікарень доставили милого рудого кота, який був травмований у ДТП.

Тварину сфотографували в одній з лікарень Лондона.

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У Лондоні в одну з ветеринарних лікарень доставили рудого кота, який був травмований у ДТП. Знімок тварини, зроблений під час лікування, став мемом у мережі.

Відомо, що кіт проходив у лікарні процедури з відновлення щелепи. Особливу увагу користувачів інтернету привернув невдоволений вираз мордочки кота, що зробило його новою зіркою. За словами співробітників клініки, попри свій суворий вигляд, кіт відрізняється поступливим характером і добротою.

А на платформі Reddit користувач з ніком mxmc84 поділився зворушливим знімком з собакою, яке одразу ж опинилось у трендах платформи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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