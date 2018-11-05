Усміхнений собака підкорив Reddit

Користувачі мережі не можуть відвести погляд від щасливого цуцика, якого врятували на вулиці.

На платформі Reddit користувач з ніком mxmc84 поділився зворушливим знімком з собакою, яке одразу ж опинилось у трендах платформи. Всього за 7 годин допис побачили понад 78 тис. осіб, а ще більш як 500 залишили коментарі. Річ у тому, що, як розповідає автор, цуцика Діксі врятували трохи більше як місяць тому, і ця посмішка говорить сама за себе. Трішки добра у цьому світі нікому не завадить!

І ще: Як виглядають тварини, коли ніхто не бачить: фантастичні фото

Читайте також: Японський художник створює скульптури з мемів тварин