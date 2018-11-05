Японський художник створює скульптури з мемів тварин

Японський художник, відомий у Twitter під ніком meetissai, створює фігурки про відомих в мережі тварин. Інтернет від цього у захваті.

Користувач Twitter meetissai надихається фото зі смішними тваринами. Він шукає вірусні фото кішок, собак та інших звірів і відтворює їхні зазвичай безглузді пози у скульптурах.

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Натренувався японець на фігурках з дерева, вибираючи в якості героїв персонажів аніме і відеоігор. Потім він перейшов на глину.

Далі meetissai знайшов своє покликання – і робить невеликі скульптури за мотивами вірусних фото тварин.

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