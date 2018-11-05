Як виглядають тварини, коли ніхто не бачить: фантастичні фото

Талановитий ретушер перетворює звичайних тварин у фантастичних істот, від яких важко відвести погляд.

Знайомтесь, Жульєн Табет (Julien Tabet) – 21-річний француз, який створює мистецтво з комп'ютером. Він не надто любить фотошоп, зате обожнює дивувати людей. Тому він створює фантастичні кари з тваринами, які зовсім руйнують традиційне уявлення про них.

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"Тварини відрізняються від людей, бо вони невинні та значно скромніші. Але, що мені найбільше подобається, вони можуть бути таємничими через свою незалежність", – пояснює хлопець.

Неймовірні фото тварин, які заворожують / Julien Tabet

Неймовірні фото тварин, які заворожують / Julien Tabet

Неймовірні фото тварин, які заворожують / Julien Tabet

Неймовірні фото тварин, які заворожують / Julien Tabet

Неймовірні фото тварин, які заворожують / Julien Tabet

Неймовірні фото тварин, які заворожують / Julien Tabet

Неймовірні фото тварин, які заворожують / Julien Tabet

Неймовірні фото тварин, які заворожують / Julien Tabet

Неймовірні фото тварин, які заворожують / Julien Tabet

Неймовірні фото тварин, які заворожують / Julien Tabet

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