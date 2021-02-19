Сумне видовище: фігуру Крістіни Агілери розкритикували у мережі

Американська співачка Крістіна Агілера потрапила в об'єктив папараці під час відпочинку. Її фанати, побачивши кадри, розкритикували зірку за зовнішній вигляд.

Зокрема, на оприлюднених кадрах 40-річна знаменитість відображена під час плавання в басейні на території готелю в Маямі в компанії чоловіка, гітариста Меттью Ратлера, і шестирічної дочки Саммер Рейн.

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Зірку відобразили в злитому купальнику бренду Gucci, який оформлений глибоким декольте і частково оголює груди. Фанати співачки і просто користувачі почали обговорювати образ і фігуру Крістіни, в основному, висловлюючи одну лише критику.

"Ех, яке сумне видовище", "О боже. Що з нею сталося?", "У неї зайва вага, її шкіра виглядає обвислою", "Я так вдячна, що моя мама ніколи не одягала такий костюм, коли ми ходили купатися. Доволі неприємно, що вона носить його під час плавання з шестирічною дитиною", – пишуть в мережі. Але знайшлися і ті, хто підтримав Агілеру та висловив подяку за натуральність співачки.

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