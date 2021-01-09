Крістіна Агілера розбурхала мережу пікантним відео у ванні (18+)

Поп-зірка Крістіна Агілера здивувала фанатів звабливим святковим відео, на якому приймає ванну з піною та келихом шампанського.

40-річна американська зірка Крістіна Агілера останні кілька років активно перезавантажує свою кар'єру. Але яскраві образи співачки все одно періодично вражають шанувальників. Підтверджує це і спокусливе святкове відео Агілери, яким білявка поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 7 мільйонів підписників.

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Вочевидь, зірка весело відзначила новий рік, адже на ролику вона позує абсолютно голою у пінній ванні та з келихом шампанського. За кілька днів допис зібрав майже мільйон переглядів, і це не дивно, адже Крістіна з кожним роком виглядає все прекрасніше:

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