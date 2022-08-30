Сумка замість одягу: ексзірка фільмів для дорослих Міа Халіфа здивувала новими фото

Популярна модель та колишня порноакторка Міа Халіфа продовжує дивувати та тішити фанатів пікантним контентом. Цього разу красуня намагалась підібрати вдалий образ для спекотної погоди, але все одно залишилась без одягу.

29-річна американська модель та блогерка ліванського походження Міа Халіфа вже давно розпрощалась з роботою у порно. Але той короткий час, який зірка присвятила фільмам для дорослих, приніс їй неабияку славу. Та й зараз Міа надає перевагу публікації не менш відвертого контенту та своїх буднів на профілі в Instagram, де має понад 27,7 млн підписників, передає Радіо MAXIMUM.

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Зараз Міа насолоджується літом у Нью-Йорку та намагається впоратись з дуже спекотною погодою. Тож не дивно, що на свіжих знімках дівчина позує без вбрання, зате з масивною сумкою, яка прикриває її ефектну фігуру. Як зауважила сама Халіфа, їй дуже важко вдягатись у нью-йоркську спеку. За короткий час екстравагантна серія фото зібрала понад 676 тисяч вподобань та більше як 2 тисячі коментарів з компліментами.

instagram.com/miakhalifa

instagram.com/miakhalifa

instagram.com/miakhalifa

instagram.com/miakhalifa

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