Суміш хетчбека з позашляховиком: Citroen показав тизер нового кросовера C5

Компанія Citroen продовжує готуватися до прем'єри флагманської версії кросовера C5. Цього разу марка опублікувала короткий відеотизер, в якому зробила акцент на універсальність прийдешньої новинки.

В опублікованому ролику Citroen C5 демонструють з декількох ракурсів на нічній дорозі. На різних планах кросовер одночасно поєднує у собі стилістичні риси хетчбека, а також універсалу з великим, як у позашляховика, дорожнім просвітом.

Це цікаво: Volkswagen висміяв Subaru Outback у новому ролику, присвяченому електрокару ID.4

При цьому зверху майбутня новинка взагалі нагадує седан. За словами директора з продуктів і стратегії марки Лоуренса Хансена, новий C5 отримав зовсім інший дизайн, який дозволив зробити автомобіль максимально зручним для користувачів.

При цьому досі невідомо, яку саме назву отримає новинка. Головним критерієм у визначенні кросовера має стати відмінність від наявного C5 Aircross. Решта подробиць майбутньої моделі стануть відомі під час офіційної прем'єри, яка відбудеться вже 12 квітня. У дилерські центри новий Citroen C5 потрапить у другій половині 2021 року.

Раніше ми розповідали про те, що на аукціоні Gooding виставили на продаж унікальний комплект. Він складається з гоночного Citroen SM 1972 року, пікапа-перевізника, стилізованого під спорткар, а також модифікованого причепа з гідравлічною підвіскою. За незвичайну "трійцю" продавець планував отримати до 200 000 доларів.

Читайте також: З молотка пустять перший екземпляр ралійного купе Lancia 037