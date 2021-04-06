Volkswagen висміяв Subaru Outback у новому ролику, присвяченому електрокару ID.4

Компанія Volkswagen опублікувала короткий відеоролик, в якому вкотре прорекламувала електричний кросовер ID.4. Водночас вона висміяла Subaru Outback.

У 30-секундному відеоролику Volkswagen розповідає, що електричний ID.4 – найкращий вибір, якщо ви шукаєте сімейний автомобіль. На початку відео за допомогою голосового управління дитина дистанційно керує функцією підігріву сидінь. Потім сім'я виїжджає за місто, де безшумний електромотор дозволяє насолодитися звуками дикої природи.

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Під час поїздки лісовою дорогою повз електричний кросовер проїжджає покритий брудом Subaru Outback. До того ж на кормі японського автомобіля нанесена наклейка "я люблю природу". Німецька компанія робить акцент, що галасливий універсал з ДВЗ порушує звуки природи й, через викиди, шкідливий для довкілля.

На початку квітня виконавчий директор американського підрозділу Volkswagen Скотт Кіо взяв на себе відповідальність за жарт з перейменуванням на Voltswagen, який багато хто сприйняв за правду. Однак, на думку аналітиків, зам'яти ситуацію буде не так просто. Невдалий розіграш можуть вважати публікацією свідомо хибної інформації з метою вплинути на курс акцій.

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