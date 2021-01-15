Рекордно швидкий Citroen пустять з молотка разом з тягачем і причепом

На аукціоні Gooding виставлять на продаж унікальний комплект, що складається з самого гоночного Citroen SM 1972 року, пікапа-перевізника, стилізованого під спорткар, а також модифікованого причепа з гідравлічною підвіскою. За незвичайну "трійцю" продавець планує отримати до 200 000 доларів.

Компанія Citroen виробляла модель SM з 1970 до 1975 роки. У 1971-му купе посіло третє місце у конкурсі "Європейський автомобіль року". А вже у наступному році відомий американський журнал Motor Trend визнав Citroen найкращим іноземним автомобілем. Однак виставлений на продаж екземпляр пройшов кілька технічних модифікацій, у процесі яких купе перетворили на унікальний Land Speeder, орієнтований на світові рекорди.

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Під час доробок Citroen SM отримав трилітровий двигун Maserati потужністю 250 кінських сил. З цим агрегатом машину розігнали на озері Бонневіль до 243 кілометрів на годину. Після того, як на автомобіль встановили два турбокомпресори максимальна швидкість на випробування піднялася до 320 кілометрів на годину. Але і це була не межа. У 1987 році під час кваліфікації "Сітроен" подолав поріг у 332 кілометри на годину. За словами представників аукціонного дому, рекорд тримався 23 роки.

Для транспортування модифікованого Citroen власник побудував копію свого SM у кузові пікап, а також спеціальний причіп з гідравлічною підвіскою, яка дозволяє змінювати дорожній просвіт для зручного навантаження автомобіля. За словами продавця, технічні агрегати всієї "трійці" працюють справно і не вимагають ремонту. Розлучитися з унікальною колекцією власник розраховує за 200 000 доларів.

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