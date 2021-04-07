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З молотка пустять перший екземпляр ралійного купе Lancia 037
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На аукціоні RM Sotheby's у Мілані, який відбудеться 15 червня, продадуть унікальне купе Lancia 037. Болід належить до ралійної групи B 80-х років, що само по собі наділяє його великою цінністю.
А ось цей взагалі унікальний. Це найперше дослідне шасі, яке використовувалося для випробувань. І до того ж він має безліч зовнішніх і внутрішніх відмінностей від аналогічних машин, зібраних пізніше, йдеться у Sotheby's.
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Lancia 037 була першим автомобілем, спеціально створеним для ралійної групи B. Для того, щоб автомобіль допустили до змагань, потрібно було зібрати щонайменше 200 машин для доріг загального користування. Омологацію FIA отримали 1 квітня 1982 року, і заводська команда Lancia Martini виступала на цій машині у чемпіонаті світу з ралі протягом п'яти сезонів, з 1982 по 1986 рік. За цей час Lancia 037 принесла італійській команді шість перемог на етапах WRC і один чемпіонський титул у заліку виробників.
Середньомоторний болід спроєктований фірмою Abarth, яка у ті роки входила до складу концерну Fiat. Машину побудували на основі серійного купе Lancia Beta Monte Carlo. Від нього запозичили центральну частину кузова, до якого спереду і ззаду приварили оригінальні трубчасті підрамники з підвісками двохважелів. Встановлений за кабіною двигун – варіація мотора Fiat Twin Cam конструкції Ауреліо Лампреді: дволітровий, з 16-клапанною головкою, системою змащення із сухим картером і приводним компресором Volumex (аналогічний Roots). Залежно від модифікації він розвивав 205-325 кінських сил.
Перший прототип "037-ї" був зібраний у листопаді 1980 року. Його шасі виготовили на фірмі Dallara – на відміну від серійних машин, які зварювали на невеликому майданчику на туринському заводі Lancia у Борго Сан Паоло. Причому за основу взяли кузов звичайної Lancia Beta Monte Carlo зі сталевим дахом: усі інші машини були виконані інакше – з опуклим пластиковим дахом.
Навіть по фотографіях можна побачити масу зовнішніх відмінностей. Адже пластикове оперення для серійної Lancia 037 готували дизайнери компанії Pininfarina. А перший прототип отримав чисто технологічне оперення виробництва компанії CBC. Звідси трохи незграбні пропорції, прості сталеві двері від серійного купе Beta Monte Carlo, інше розташування повітрозабірників, відмінності у формі кришки моторного відсіку, встановлені на різній висоті фари спереду і кругляки задньої оптики від Ferrari.
Протягом 1981 року дослідний автомобіль брав участь в аеродинамічних випробуваннях, підвіскових і шинних тестах, випробуваннях експериментального турбомотора. За цей час на ньому багато разів змінювалися механічні компоненти та деталі кузова. У 1982 році перед грецьким ралі "Акрополіс" прототип переробили на машину розвідки для італійського раліста Адартіко Вудафіері.
Після заборони групи B машину викупив технічний директор проєкту – інженер Abarth Серджіо Лимон. Він же ретельно відреставрував машину, повернувши її до первісного вигляду та встановивши вихідний мотор з компресором.
Звичайні автомобілі Lancia 037 у дорожньому виконанні продавалися в останні роки на аукціонах у досить широкому діапазоні цін – від 450 до 770 тисяч євро. Цей же екземпляр має вищу історичну цінність, і теоретично може піти з молотка дорожче.
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