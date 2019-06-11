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Скільки українців скористалися Укрзалізницею, мандруючи по безвізу

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Скільки українців їхали потягом у напрямку Україна – ЄС - фото 1
Скільки українців їхали потягом у напрямку Україна – ЄС / unian

Пасажиропотік залізницею в Євросоюз і назад збільшився у десятки разів, стверджують в Укрзалізниці. Про це 11 червня розповіли в прес-службі компанії.

Укрзалізниця перевезла близько 1,6 мільйона пасажирів в країни Євросоюзу і назад за два роки дії безвізового режиму.

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"Прямий пасажиропотік в напрямку Україна – ЄС за два роки дії безвізу склав 980 тисяч пасажирів, назад – 615 тисяч", – розповів голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

Кравцов також додав, що Укрзалізниця пропонує 21 пасажирський поїзд і безпересадочні вагони для закордонних поїздок.

"Так, за 2016 рік, до безвіза, було перевезено 62 тисячі пасажирів, а за 2018 – 821 тисячу пасажирів. З початку цього року вже перевезено в країни ЄС і назад 374 тисяч пасажирів", – зазначив він.

Потягом з України можна відправитися в Латвію, Литву, Угорщину, Австрію, Румунію, Польщу, Словаччину, Болгарію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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