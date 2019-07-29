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Сучасна любов: трейлер захопливого серіалу з зірками Голлівуду

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Сучасна любов, трейлер серіалу онлайн - фото 1
Сучасна любов, трейлер серіалу онлайн

У мережі з'явився трейлер до нового серіалу Сучасна любов (Modern Love), який натхненно реальними історіями людей. А неймовірний зірковий склад лише доповнює особливості стосунків сучасних пар. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Сервіс Amazon Prime випустив промо до нового проєкту "Сучасна любов" (Modern Love), прем'єра якого запланована вже на 18 жовтня.

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Незвичайний серіал, кожен епізод якого створено різними режисерами (як у "Чорному дзеркалі", але доброзичливіше і реальніше), базується на однойменній колонці та подкасті від The New York Times. Людські стосунки в умовах сучасного життя є різноманітними, але не менш складними. Кожна серія розповідає про пару та її взаєморозуміння і розвиток.

Головні ролі виконали: Енн Хетевей, Джулія Гарнер, Софія Бутелла, Дев Патель, тіна Фей, Олівія Кук, Ендрю Скотт та багато інших.

Сучасна любов, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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