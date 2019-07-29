Джек Раян: з'явився тизер другого сезону серіалу

У мережі опублікували промо до другого сезону детективного серіалу Джек Раян (Jack Ryan) від Amazon. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінгвоий сервіс від Amazon випустив промо до продовження серіалу "Джек Раян" (Jack Ryan), знятого за мотивами романів Тома Кленсі. Однак поява тизера залишила у таємниці дату виходу другого сезону.

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У продовженні Джек Раян займатиметься розслідуванням щодо нелегальних доставок зброї до Венесуели, а в цих чорних справах може фігурувати навіть президент країни. Головний герой розмотуватиме клубок таємниць, відвідуючи не лише Південну Америку, а й Великобританію і навіть Росію.

У головних ролях: Джої Красінські, Венделл Пірс, Майкл Келлі, Нумі Рапас та інші.

Джей Райан: дивитись трейлер другого сезону серіалу онлайн:

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