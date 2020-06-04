Subaru XV перетворили на ралійний баггі: виглядає дуже круто

Ательє Crawford Performance надихнулося дизайном ралійного баггі Subaru Desert Racer, що виступав у позашляховій гонці Baja, і підготувало особливий тюнінг-кіт для кросовера XV.

Тюнери збільшили дорожній просвіт з 22 до 27 сантиметрів, приміряли на XV традиційну синьо-золоту ліврею, встановили додатковий блок освітлення на передньому бампері і посилили захист днища. Крім того, кросовер отримав колеса Method з товстими позашляховими покришками.

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Вартість комплекту проставок, які підіймають передню і задню частину, становить 550 доларів і поки є тільки 10 екземплярів. Ще 160 доларів коштує алюмінієвий захист двигуна. Додатково доведеться сплатити за покришки і сталеві захисні дуги для порогів, які продаються окремо.

Баггі Crosstrek Desert Racer, про який згадує Crawford Performance, був представлений у травні 2019 року, коли американське відділення Subaru стало спонсором команди Grabowski Brothers Racing у ралі-рейді Baja 500. Під ім'ям Crosstrek на ринку США продається модель XV, однак це єдина схожість ралійного баггі і серійного кросовера.

Crawford Performance брав безпосередню участь в роботі над проєктом Crosstrek Desert Racer. Зокрема, для ательє було важливо продемонструвати можливості 2,5-літрового атмосферного оппозитника потужністю 304 кінські сили, яким укомплектували баггі.

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