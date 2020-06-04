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Дивіться на футуристичне триколісне авто з 60-х з відкидною кабіною

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Рідкісне авто випускали у 50-60 роках минулого століття - фото 1
Рідкісне авто випускали у 50-60 роках минулого століття

У штаті Айова, США, виставили на продаж раритетний Messerschmitt KR200 1960 випуску. Придбати унікальний триколісний автомобіль червоного кольору з відкидною кабіною і двигуном потужністю 10 кінських сил можна за 17 500 доларів.

Messerschmitt KR200 був побудований німецьким авіаінженера Фріцом Фенді. По суті, ця модель є триколісною мотоколяскою, на яку конструктор встановив відкидну кабіну.

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Мінімобіль випускався з 1955 по 1964 роки. За словами продавця, 60-річна машина частково відновлена ​​і перефарбована, а відкидний плексигласовий купол був замінений після пошкодження. Крім цього, кузов і днище незвичайного засобу пересування покрито вогнищами корозії, а деякі деталі екстер'єру господар свідомо видалив перед відновленням.

Дивіться на футуристичне триколісне авто з 60-х з відкидною кабіною - фото 408163
Дивіться на футуристичне триколісне авто з 60-х з відкидною кабіною - фото 408159

Інтер'єр Messerschmitt також вимагає відновлення. Два його сидіння, розташовані один за одним, виявилися сильно зношені. Крім цього, заміни потребує підлогове покриття, яке з часом покрилося іржею. У відносно прийнятному стані є тільки приладова панель і кермо, яке нагадує літаковий штурвал, яке частково забарвлене в колір кузова автомобіля.

Дивіться на футуристичне триколісне авто з 60-х з відкидною кабіною - фото 408164
Дивіться на футуристичне триколісне авто з 60-х з відкидною кабіною - фото 408162

Під капотом KR200 ховається одноциліндровий двигун з повітряним охолодженням. Агрегат працює у парі з розташованою у дверях чотириступінчастою механічною коробкою передач і дозволяє автомобілю розвивати швидкість до 90 кілометрів на годину.

Дивіться на футуристичне триколісне авто з 60-х з відкидною кабіною - фото 408160

Наразі вартість Messerschmitt на торгах досягла 15 000 доларів. Однак триколісну машину можна викупити у будь-який момент за максимально встановленою ціною, яка становить 17 500 доларів.

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Джерело: Barnfinds
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