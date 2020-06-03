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У мережі розсекретили новий бетмобіль: фото

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Новий бетмобіль - фото 1
Новий бетмобіль

Концепт-художник Джефф Фрост виклав на своєму сайті фотографії нового автомобіля Бетмена, але відразу ж їх видалив. Проте знімки встигли розповзтися мережею. Їх повторно опублікували вже у фанатському акаунті The Batman (2021) у Twitter.

Зовні нова машина Темного лицаря, роль якого виконає Роберт Паттісон, нагадує сучасні рестомоди класичних американських маслкарів, але з поправкою на футуристичний дизайн. Двигун встановлений ззаду, і до кінця неясно, що це: V8 або все-таки V10. Проте журналісти вважають, що агрегат більше схожий на фордівський Triton V10 6.8, різні варіанти якого встановлювали на позашляховики Excursion і важкі пікапи F-серії.

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Загальний дизайн нового бетмобіля відсилає до коміксів 1970-х і 1980-х років, а сама машина віддалено нагадує і Dodge Charger, і Plymouth Barracuda. Однак тут використовується оригінальне шасі з трубчастою рамою, тому схожість мови бути не може.

У мережі розсекретили новий бетмобіль: фото - фото 407812

У мережі розсекретили новий бетмобіль: фото - фото 407814

У мережі розсекретили новий бетмобіль: фото - фото 407813

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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