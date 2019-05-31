Subaru побудувала позашляховий баггі

Американське відділення Subaru стане спонсором команди Grabowski Brothers Racing у позашляховій гонці Baja 500. Виступати спортсмени будуть у категорії Class 5 Unlimited на баггі Crosstrek Desert Racer, оснащеному оппозитником Subaru.

Баггі Subaru Crosstrek Desert Racer називається так само, як і компактний кросовер японської марки, який на нашому ринку відомий під ім'ям XV. І на цьому схожість закінчується.

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Позашляховик побудований у співпраці з майстернею Crawford Performance і обладнаний 2,5-літровим атмосферним оппозитником, що видає 304 кінських сили. До того ж автомобіль забарвлений у фірмову ліврею ралійних Subaru – поєднання синього і золотистого.

Для японської марки цей проект стане черговою спробою вийти за межі ралі і ралі-кросу, для Crawford Performance – показати можливості нетурбованого оппозитника в найдовшій позашляховій гонці Америки, маршрут якої прокладений між Лас-Вегасом і Ріно, штат Невада.

На американському ринку Subaru Crosstrek (XV) пропонується з дволітровим бензиновим двигуном або гібридною установкою потужністю 150 кінських сил.

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