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Створено їстівне упаковування для продуктів: фото
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Вчені створили їстівні харчові плівки для пакування продуктів. Опис складу і результати експериментів опубліковані в Journal of Food Engineering.
Плівки складаються з натуральних компонентів: альгінату натрію, оцтової кислоти, гліцерину. Як повідомляють фахівці, таке упаковування безпечне для здоров'я і навколишнього середовища. Протягом доби плівка розчиняється у воді на 57-90%. Матеріал може бути використаний для пакування фруктів, овочів, птиці, м'яса та морепродуктів.
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Як пояснюють дослідники, новий вид харчових плівок створений на основі широко відомого природного полімеру з морських водоростей, альгінату натрію, чиї молекули мають особливі властивості. Це вигідно відрізняє розробку від аналогів, оскільки для виробництва інших їстівних плівок часто використовують такі біополімерні матеріали, як вуглеводи, хітозан, білки, ліпіди і їх суміші. Багато з цих матеріалів дорогі, а деякі мають погану термічну стабільність.
"Завдяки своїм компонентам в складі плівок, які уповільнюють процеси окислення, продукти зберігаються свіжими довше. Крім того, в плівку можна додавати натуральні противірусні засоби, що також продовжить термін придатності їжі", – розповіли автори дослідження.
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