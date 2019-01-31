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Створено новий метод контрацепції для чоловіків

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Новий метод контрацепції - фото 1
Новий метод контрацепції / theagc

Вчені з Китаю знайшли новий метод чоловічої контрацепції. Він базується на введенні спеціальної рідини у сім'явивідні протоки.

Фахівці розробили спеціальний багатошаровий гель, що складається з частинок золота і етилендиамінтетраоцетової кислоти (EDTA). Препарат вводять у сім'явивідні протоки, щоб не дати сперматозоїдам пройти бар'єр. Такий гель має окремі шари, кожен з яких виконує свою роль.

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Багатошаровий гель - новий спосіб запобігти небажаній вагітності - фото 305004
Багатошаровий гель - новий спосіб запобігти небажаній вагітності

Гідрогель створює фізичний бар'єр, який не дозволяє сперматозоїдам залишати сім'явивіді проток, а EDTA вбиває їх. Шар золотих частинок відокремлює гель від кислоти.

Щоб вивести препарат, необхідно впливати на нього світлом у ближній інфрачервоній області. Тоді всі шари змішуються і виводяться. Поки дослідження провели тільки на мишах, але всі експерименти були вдалими.

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Джерело: pubs.acs
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