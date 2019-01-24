Сексологи вразили несподіваною заявою

Чоловіки піддаються сексуальному насильству частіше за жінок. З такою несподіваною заявою виступила експерт в області сексу, яка навіть закликала зґвалтованих чоловіків об'єднуватися в рухи по типу жіночих.

Британський сексолог Венді Джонс, яка написала книгу "Сексуальне життя англійських жінок", стверджує, що чоловіки піддаються сексуальному насильству частіше представниць прекрасної половини людства.

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Наразі Венді готує чоловічий варіант своєї книги, і за останні місяці вона провела співбесіди з величезною кількістю чоловіків. Виявилося, що велике їх число було жертвами сексуального насильства в тій чи іншій формі, і наслідки для їхньої психіки залишаються досить серйозними. Втім, мова йде не стільки про класичні зґвалтування, скільки про інші його форми.

"Чоловіки, в цілому, мають більше сексу в житті, вони відчувають набагато більше епізодів сексуального насильства, ніж жінки, як в ролі ініціаторів, так і в ролі жертв, як дорослі, так і діти, – пояснює сексолог. – Рівень сексуального насильства, з яким стикаються чоловіки, вищий, ніж у жінок. Чоловіків піддають насильству в школах, в клубах і в багатьох інших місцях. Практично будь-який чоловік при відвертій розмові розповість про той чи інший епізод сексуального насильства стосовно себе, можу вам це гарантувати. Йдеться зовсім не про якийсь невдалий сексуальний досвід, а про секс, якого вони не хотіли. Це секс, який охоплює використання влади та примусу".

Сексолог упевнена, що чоловіки частіше стають жертвами насилля / Muscle & Fitness

При цьому Венді підкреслює, що жінки часто є ініціаторами подібного насильства стосовно чоловіків. Вона спростовує поширену точку зору про те, що жінки нібито завжди – жертви, а чоловіки – винуватці насильства. На її думку, ситуація часто виглядає зовсім по-іншому. При цьому чоловіки значно рідше розповідають про такі епізоди, оскільки просто соромляться цього. Вони вважають, що в очах суспільства будуть виглядати слабаками.

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