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Науковці пояснили, чому секс на першому побаченні – важливий

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Ось чому не варто відмовлятися від сексу на першому побаченні - фото 1
Ось чому не варто відмовлятися від сексу на першому побаченні

Секс на першому побаченні – явище, яке в суспільстві заведено засуджувати. Втім, свіже дослідження науковців доводить, що інтимні стосунки – фундамент, на якому росте все інше.

Академічний журнал "Соціальні та особисті відносини" опублікував статтю про наукове дослідження, яке показує: заняття сексом на першому ж побаченні насправді здатне сильно зблизити потенційну пару та зміцнити відносини.

І ще: Названо ще одну вагому причину займатися сексом

Його автори – команда психологів з ізраїльського Міждисциплінарного центру Герцлії і департаменту клінічних і соціальних наук психології в Університеті Рочестера. Вони припускають, що різке виникнення сексуальної хімії між партнерами притягує їх один до одного.

Секс здатний закласти фундамент для глибокого емоційного зв'язку між малознайомими людьми, – говорить автор дослідження Гуріт Бірнбаум, соціальний психолог і професор психології в Герцлії.

За її словами, це справедливо як для чоловіків, так і для жінок: "Секс мотивує людей до зближення незалежно від статі".

В процесі експерименту дослідники зібрали групи чоловіків і жінок, а потім провели чотири пов'язаних між собою опитування. Психологи аналізували поведінку випробовуваних стосовно один одного. Виявилося, що емоційний зв'язок між ними живився сексуальним бажанням.

Воно відіграє найважливішу роль у побудові стосунків. Це свого роду магнетизм, який може утримувати партнерів досить довго разом, щоб між ними сформувався міцний зв'язок, на якому і будуть збудовані довгострокові стосунки, – розповідає професор Бірнбаум.

У першому з чотирьох досліджень 36 жінок і 22 чоловіків повинні були беззвучно співати під відомі пісні. Учасники робили це в парі з привабливими партнерами протилежної статі. Потім вчені оцінювали їх сексуальне бажання один до одного. У наступному експерименті 38 жінок і 42 чоловіки танцювали повільний танець з привабливим партнером протилежної статі.

Секс на першому побаченні закладає фундамент стосунків - фото 304526
Секс на першому побаченні закладає фундамент стосунків

Дослідники встановили зв'язок між синхронізацією їх танцю і співу і тим, наскільки сильним було сексуальне бажання до партнера. Тобто щільна взаємозалежність рухів тіла або губ розглядалася як передумова до подальшої близькості.

У третьому і четвертому дослідженні спочатку 42 жінки і 42 чоловіки, а потім 50 жінок і 50 чоловіків дивилися на екран з еротичними, але не порнографічними картинками. Їх показували протягом 30 мілісекунд і вивчали реакцію суб'єктів. Ті, кого збуджували ці картинки, проявляли більше турботи і допомоги при виконанні тих чи інших спільних завдань з партнером. Інакше кажучи, спільне сексуальне збудження, навіть не безпосередні прояви один до одного, значно зближує людей.

Учені вважають, що причина тут найпростіша – еволюційна, адже так люди гарантують майбутню репродукцію.

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Джерело: Mirror
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