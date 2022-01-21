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Створені Вірджилом Абло кросівки для Louis Vuitton та Nike продадуть на аукціоні

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Створені Вірджилом Абло кросівки для Louis Vuitton та Nike продадуть на аукціоні - фото 1

Аукціонний будинок Sotheby's проведе благодійні торги, на які виставлять кросівки з колаборації Louis Vuitton та Nike, створені Вірджилом Абло. Виручені кошти підуть у фонд дизайнера, який допомагає студентам.

Креативний директор чоловічої лінії Louis Vuitton пішов із життя 28 листопада 2021 року, і це останні спільні кросівки, випущені ним, – вони були представлені на показі колекції весна-літо 2022 у Парижі, пише WWD.

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Це пари моделі Air Force 1, прикрашені монограмами LV та жовто-сірою клітинкою, характерною для Off-White – бренду, заснованого Абло, а також написами у лапках – це ще одна знакова риса творчості дизайнера. Кросівки поставляються в оранжевій валізі з монограмами.

Усього на продаж виставлять 200 пар кросівок у широкій розмірній сітці — у такому забарвленні та комплектації їх можна буде купити лише на аукціоні Sotheby's (пізніше у магазинах Louis Vuitton будуть представлені кросівки з колаборації з Nike в інших кольорах).

Торги пройдуть з 26 січня до 8 лютого, а стартова ціна пари буде 2000 доларів. Всі виручені кошти надішлють у The Virgil Abloh "Post-Modern" Scholarship Fund – фонд покійного дизайнера, який займається стипендіальною підтримкою темношкірих студентів та молодих дизайнерів.

Створені Вірджилом Абло кросівки для Louis Vuitton та Nike продадуть на аукціоні - фото 493089

Створені Вірджилом Абло кросівки для Louis Vuitton та Nike продадуть на аукціоні - фото 493090

Створені Вірджилом Абло кросівки для Louis Vuitton та Nike продадуть на аукціоні - фото 493091

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