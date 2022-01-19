Бренд Fendi випустив чоловічий гаманець для зберігання криптовалюти

Модний будинок Fendi у співпраці з платформою управління цифровими активами Ledger випустив гаманець. Аксесуар, який увійшов до чоловічої колекції осінь-зима 2022 року, призначений для зберігання криптовалюти.

Як пише HYPEBAE, сам гаманець нагадує сумку моделі Baguette, але виконаний із полірованого алюмінію. Інший варіант криптогаманця схожий на овальну капсулу. Аксесуари можна носити на шнурі на шиї або пристібати до ременя чи сумки.

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Усередині є пристрій Ledger Nano X, який дозволяє зберігати особисті ключі та проводити маніпуляції з цифровими активами. Пристроєм можна керувати зі смартфона та комп'ютера, а також з невеликого дисплея безпосередньо на гаманці.

У продаж гаманці, як і інші речі з колекції осінь-зима 2022, надійдуть у червні.

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