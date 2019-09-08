Студенти без стосунків щасливіші, ніж ті, хто ходить на побачення регулярно

Зовсім не даремно побутує думка, що стосунки лише стоять на заваді навчанню та досягненню успіху, до прикладу, на роботі. Науковці вирішили вивчити це питання детальніше та дійшли до цікавого висновку.

Учені з Університету Джорджії заявляють, що студенти та школярі без стосунків почують себе щасливішими та більш комунікабельними, ніж ті, хто всіма силами намагається налагодити особисте життя. У дослідженні взяли участь понад 600 підлітків.

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Психологи проаналізували анкети самих учасників та відгуки про них вчителів і викладачів. Ті, хто не перебував у романтичних стосунках і не ходив на побачення, були менше схильні до депресії, більш соціалізовані та в цілому відчували себе краще за однолітків.

Учені не рекомендують підліткам зациклюватися на стосунках

Учені рекомендують працівникам освітніх установ уже зі школи прищеплювати підліткам думку, що в самоті немає нічого страшного. Замість пошуків партнера дітям потрібно орієнтуватися на кар'єру або дружбу, впевнені експерти.

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