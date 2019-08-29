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Як популярність у школі впливає на подальше життя: цікаве дослідження
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Ким стають відверті задираки і королеви класу? Американські дослідники вивчили, як популярність у школі впливає на доросле життя.
Мітч Прінстейн, професор психології і нейронаук Університету Північної Кароліни й автор книги "Популярність. Як знайти щастя і добитися успіху у світі, одержимому статусом", досліджував феномен шкільної ієрархії.
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Прінстейн і його колеги дійшли до висновку, що популярні підлітки задають моду на "відносні несуттєві речі". Наприклад, вони впливають на те, яку музику слухають і який одяг носять їх однолітки. У питаннях сексу, алкоголю і наркотиків у них теж є авторитет.
Всупереч стереотипам, вплив лідерів на групу не завжди поганий: круті підлітки можуть подавати і позитивний приклад. Іноді вони допомагають однокласникам або стають волонтерами, і інші тінейджери тягнуться до них.
Дослідники підкреслюють, що старшокласники наслідують не тільки популярним ровесникам, а й батькам, друзям, кумирам. Точка зору і поведінку підлітка складаються на половину з того, що говорять батьки і того, що радять найкращі друзі.
У вас є 50% впливу кожен день, – каже Прінстейн батькам школярів.
Що стосується випивки або куріння, тут думка крутих однолітків анітрохи не важливіша, ніж поведінка будь-яких однокласників, стверджує американський соціолог Тімоті Малакарн. У його дослідженні говориться, що популярні підлітки виступають не зразками для наслідування, а скоріше суддями.
Як правило, на репутацію у старших класах впливають агресивність (на жаль, бажаючи утвердитися, багато дітей принижують інших) і приваблива зовнішність, зазначає Прінстейн.
Тим, кого в школі вважали крутими, важко влаштуватися в дорослому житті. У порівнянні з "середняками", у них більше шансів бути звільненими, стати залежними, а також їм важче побудувати стосунки.
Однак це не стосується привабливих підлітків, які просто всім подобаються. Красені та красуні, навпаки, оточені увагою: у дорослому житті у них буває міцніше здоров'я і вища зарплата.
Ці два види популярності призводять до абсолютно різних наслідків. Про це мало говорять, але соціальний статус у школі багато в чому визначає успіх людини в майбутньому житті, підкреслює Прінстейн.
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