Стрітення Господнє 2019: історія, традиції і прикмети у свято 15 лютого

15 лютого, через 40 днів після Різдва, віряни відзначають православне Стрітення Господнє. Це християнське свято символізує зустріч Старого і Нового Завітів та явлення Ісуса світові. У народі Стрітення також вважають зустріччю зими з весною. Розповідаємо історію та прикмети цього свята.

Стрітення Господнє є одним із найбільших свят року. Назва свята зі старослов'янської мови перекладається як "зустріч" або "радість". Звісно, така назва не випадкова: на сороковий день після народження Ісуса, у який тепер відзначають Стрітення, діва Марія принесла його в Єрусалимський храм на посвяту. Там праведник Симонеон і пророчиця Анна впізнали у малюкові нового Месію.

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Історія святкування Стрітення сягає ще язичницьких часів. Офіційно у всій Візантійській імперії цей день було визнано святом у 542 році імператором Юстиніаном.

Історія Стрітення Господнього

Українці відзначають Стрітення з давніх-давен. Це свято також називають Стрічення, Стріщення, Громниці або Зимобор. За народними повір'ями, на Стрітення зима зустрічається із весною, і вони сперечаються між собою. Переможець суперечки залишається господарювати на Землі. Також вважалося, що 15 лютого – це єдиний день, коли взимку може пролунати грім.

З приходом християнства Стрітення набуло додаткового значення. У писанні йдеться, що коли Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса, святий старець на ім'я Симеон, якому Господь передбачив, що він не покине цей світ, доки не побачить Христа Господнього, впізнав в малюкові Спасителя. Таким чином Ісус в ролі Месії вперше явився світові.

Стрітення Господнє

Традиції і звичаї на Стрітення 2019

На Стрітення в храмах прийнято освячувати свічки, які ще називаються"громничними". Вони мають дуже велику силу та захищають житло вірян від негоди та злих духів. Коли надворі лютує гроза – прийнято запалювати стрітенські свічки та ставити їх перед іконами, щоб вберегти і себе, і господарство від грому. Колись саме цю свічку давали в руки тим, хто помирав, щоб полегшити передсмертні муки.

У деяких регіонах України на Стрітення також освячують воду, яка має такі ж чудодійні властивості, як і йорданська. До речі, рекомендується набирату стрітенську воду в нову – ще не вживану посудину.

Народні прикмети на Стрітення

На Стрітення люди здавна уважно стежать за природою, адже в цей день можна визначити, коли ж чекати весни та яким в результаті буде урожай.

Інші прикмети на Стрітення 2019:

Відлига – жди пізньої весни і бережи пашу та хліб, бо в поле виїдеш нескоро.

Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.

Як на Стрітення є під стріхами бурульки, то буде добрий урожай кукурудзи.

Коли на Громицю півень нап'ється водиці, то на Юрія віл не наїсться травиці.

Якщо в цей день не видно сонечка – чекай суворих морозів.

Якщо в ніч на 15 лютого небо буде зоряне, то бути зимі ще довго.

Якщо на деревах іній – вродять добре гречка і бульба. Якщо у цей день хуртовина дорогу перемете – весна буде пізня й холодна.

Прикмети на Стрітення Господнє

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